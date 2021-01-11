Наиболее вероятный источник COVID-19: в ВОЗ сделали громкое заявление

Исследователи устанавливают источник распространения коронавируса / Фото Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что могло быть источником, из которого по всему миру распространился коронавирус COVID-19.

По словам представителя ВОЗ Марион Купманс, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, передает CGTN.

"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего это резервуары летучих мышей", — сказала Купманс.

Отметим, что делегация экспертов ВОЗ отправится в Китай с целью выяснить причины возникновения коронавируса.

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