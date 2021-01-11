Наиболее вероятный источник COVID-19: в ВОЗ сделали громкое заявление

Назван наиболее вероятный источник происхождения COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения рассказали о том, что могло быть источником, из которого по всему миру распространился коронавирус COVID-19.
По словам представителя ВОЗ Марион Купманс, места скопления летучих мышей являются наиболее вероятным источником происхождения COVID-19, передает CGTN.
"Конечно, есть версии относительно того, откуда появился вирус, вероятнее всего это резервуары летучих мышей", — сказала Купманс.
Отметим, что делегация экспертов ВОЗ отправится в Китай с целью выяснить причины возникновения коронавируса.
Читайте такжеУ коронавируса обнаружили слабое место – как это поможет людям
Коронавирус в мире:
- По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусом в мире превысило 87,5 млн человек. Из них более 1,9 млн умерли.
- Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 90 млн человек, 1,92 млн скончались.
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявили более 22,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (10,4 млн), на третьем — Бразилия (более 8 млн), на четвертом — Россия.
Автор: Алексей Тычина