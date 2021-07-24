Насколько долго длятся симптомы COVID-19 после выздоровления / Фото Reuters

У каждого десятого человека, перенесшего коронавирус, симптомы болезни наблюдались еще как минимум полгода. Об этом сообщает портал The Strait Times со ссылкой на исследование, которое провели в Национальном центре инфекционных заболеваний Сингапура.

Чаще всего люди после выздоровления испытывали длительный кашель и одышку, реже – стойкую усталость, головокружение и бессонницу.

При этом, как считают ученые, главной проблемой для перенесших COVID-19 является повышенный риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире за время пандемии выявили более 185 миллионов заболевших коронавирусом, а более 4 миллионов человек скончались.

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Напомним, ранее ведущий врач опорной киевской больницы №9 Владимир Лиходиевский уверен, что некоторые переболевшие коронавирусом пациенты страдают психическими болезнями.

"Причем это были пациенты различной степени тяжести. Бывает, что начинают вести себя агрессивно, а родственники отмечают, что это нетипичное поведение для этого человека. Процентов в 20 такое можно наблюдать. Это и с действием вируса связано, и с пребыванием в стационаре", - сказал он.