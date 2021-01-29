Наталья Мосейчук заболела коронавирусом в командировке

Наталья Мосейчук / facebook.com/1plus1.NataliaMoseichuk

Телеведущая самого резонансного шоу на 1+1 Наталья Мосейчук объявила, что стала носителем вируса Covid-19 в командировке.

Наталья Мосейчук объявила в своем Facebook, что даже тайно ждала, когда переболеет коронавирусом, чтобы исключить страх перед ним.

"Я его ждала и в глубине души даже хотела уже переболеть и стать обладательницей антител. Единственное, о чем мечтала, чтобы вирус застал меня в отпуске или на неделе, когда в эфире нет "Право на владу". Но он действительно коварен. Поэтому пришел в самое начало телевизионного сезона проекта", - говорит ведущая.

Она призналась, что точно не может сказать, когда именно заболела - но это было непосредственно после поездки.

Телеведущая успела провести первый эфир шоу Право на владу 28 января с депутатами и экспертами. А уже 29 января отправилась на изоляцию.

"Конечно, у нас уже с весны был план Б: коллеги разработали целую схему на случай моей болезни. Но, когда это произошло на самом деле, то вирус пришел не один, а с "помощниками". Неожиданно и без того форс-мажорную ситуацию осложнили украинские политические интриги. Эфир вчера мог не состояться не из-за COVID-19 у меня, а из-за депутатов от "Слуги народа", которые обещали прийти на эфир и не пришли. Так что коварнее вируса — только украинские политики", - шутит телеведущая.

Наталья Мосейчук - коронавирус

Телеведущая обнаружила коронавирус после поездки в Вашингтон на инаугурацию Джо Байдена. Как она сообщает, у нее проявились усталость, головные боли, пропал запах, и пир стал черно-белым.

Напомним, что от осложнений от коронавируса вечером 28 января умер российский актер Василий Лановой.

Как известно, по состоянию на утро пятницы, 29 января, в Украине выявили еще 5 181 человека больного коронавирусом.

Всего в Украине коронавирусом заболели - 1 211 593 человека, выздоровел 1 003 341 человек. Было 22479 летальных случаев. В Украине провели 6 209 089 ПЦР-тестов.