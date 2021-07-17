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Найдено эффективное лекарство от коронавируса

17 июля 2021, 15:56
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Ученые утверждают, что оно снижает риск тяжелых осложнений коронавируса на 50%.

таблетки
Эффективность лекарства уже доказана/ УНИАН

Медики нашли группу препаратов, которые эффективны при тяжелом течение коронавируса. Более того, наилучшим образом они действуют при наличии у пациента сопутствующих хронических заболеваний, пишет издание UC San Diego News Center.

Речь идет о статине. Это препарат, снижающий уровень холестерина в крови и обладающий противовоспалительными свойствами.

Кроме этого, статины борются с рецептором АСЕ2 с помощью которого вирус проникает в клетки.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели несколько этапов наблюдений с участием 170 пациентов с COVID-19.

Те из них, кто принимал статины до госпитализации, имели на половину меньше рисков тяжелых осложнений.

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На втором этапе поучаствовали более 10 тысяч добровольцев, переболевшие сложным течением COVID-19 с января по сентябрь 2020 года. У больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и гипертонией, риск смерти оказался ниже на 32%.

Читайте такжеИндийский штамм коронавируса: ключевые отличияНапомним, в США из больницы выписали мужчину, который более шести месяцев лечился от COVID-19. Жителя штата Алабама госпитализировали еще в январе. Перед этим он сделал прививку от коронавируса.

В медучреждении отметили, что 50-летний Рики Хемм стал их "самым продолжительным пациентом" с коронавирусом.

В то же время сам пациент назвал свою долгожданную выписку "сюрреалистической" и рассказал, что только сейчас начинает понимать, что его лечение в медучреждении действительно закончилось.

Коронавирус в Украине:

По состоянию на утро 17 июля, коронавирус в Украине за минувшие сутки выявили у 591 человека. С начала эпидемии заболели - 2 244 196 человек.

В Украине вскоре прогнозируется новая вспышка коронавируса, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

В ближайшее время Кабинет министров рассмотрит ужесточение карантина в Украине, рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, который анонсировал ужесточение карантина в стране.

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