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Назван еще один ранний симптом коронавируса

26 ноября 2020, 03:29

У многих пациентов с COVID-19 притупляется или изменяется восприятие вкуса.

Коронавирус
Потеря аппетита может быть симптомом коронавируса / Фото Reuters

Ученые из Национального института здоровья США определили еще один симптом коронавируса – это может быть металлический привкус во рту.

Об этом пишет Express.

Исследователи описали случай 59-летней женщины, поступившей в клинику с COVID-19. Несколько дней у нее были типичные для коронавируса симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита. К слову, потеря аппетита проявилась раньше всех других признаков - за неделю до попадания в клинику.

"За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье.

Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние, хотя нос не был заложен.

Металлический вкус во рту - причины

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) объяснили, что металлический привкус во рту, как правило, не опасен, но может быть признаком многих заболеваний.

"Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции", — сообщили в NHS.

Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.

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Симптомы коронавируса - о чем сообщалось ранее:

  • Потеря обоняния и вкуса – частый симптом коронавирусной инфекции, который встречается у многих зараженных COVID-19. Однако распознать опасную болезнь можно еще до того момента, как эти признаки коронавируса проявятся. Испанские ученые выяснили, что предшествует потере обоняния.
  • Врач-анестезиолог, профессор Сергей Дубров рассказал, что делать, если человек потерял обоняние.
  • Ученые из Каталонии утверждают, что заболевание коронавирусом COVID-19 начинается, когда человек испытывает состояние делирий.
  • Медики рассказали о новых симптомах коронавируса, которые могут появится не у всех пациентов. По мнению врачей, это связано с индивидуальными и генетическими особенностями организма.

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