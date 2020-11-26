Назван еще один ранний симптом коронавируса

Потеря аппетита может быть симптомом коронавируса / Фото Reuters

Ученые из Национального института здоровья США определили еще один симптом коронавируса – это может быть металлический привкус во рту.

Об этом пишет Express.

Исследователи описали случай 59-летней женщины, поступившей в клинику с COVID-19. Несколько дней у нее были типичные для коронавируса симптомы — одышка, слабость, а также потеря аппетита. К слову, потеря аппетита проявилась раньше всех других признаков - за неделю до попадания в клинику.

"За неделю до госпитализации продукты, которые ей нравились, показались безвкусными и "металлическими", — говорится в статье.

Кроме того, у женщины постепенно стало пропадать обоняние, хотя нос не был заложен.

Металлический вкус во рту - причины

В Национальной службе здравоохранения Англии (NHS) объяснили, что металлический привкус во рту, как правило, не опасен, но может быть признаком многих заболеваний.

"Распространенными причинами появления металлического привкуса во рту являются болезни десен, прием антибиотиков, лечение от рака или простуда, синусит и другие респираторные инфекции", — сообщили в NHS.

Врачи предупреждают, что лечение этого симптома зависит от каждого отдельного случая и часто вовсе не требуется.

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