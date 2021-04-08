Назван еще один регион, который на грани попадания в красную зону

Красную зону в Украине расширят / УНИАН

В Украине с 9 апреля в красную зону карантина попадают Запорожье и Хмельницкая область. При этом угрожающая ситуация остается в Харьковской области, и в красный список регион могут добавить уже в ближайшие дни.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в настоящее время на Харьковщине наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

Что касается Хмельницкой области и Запорожья, то решение о включении их в красную зону Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла 7 апреля.

В Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели:

уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения – самый высокий из всех регионов Украины,

коэффициент выявления случаев составляет 21,3%,загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.

В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя:

уровень госпитализаций 77 человек на 100 тысяч населения,

коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.

"Занятость всех ковидних коек в Черкасской области сейчас составляет – 49%, в Ровненской – 60%, кроватей с кислородом в Черкасской области – 46%, что меньше установленного показателя в 65%. Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах",– написал Ляшко.

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