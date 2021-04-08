Назван еще один регион, который на грани попадания в красную зону

В Хмельницкой области и Запорожье превышены сразу несколько показателей.
В Украине с 9 апреля в красную зону карантина попадают Запорожье и Хмельницкая область. При этом угрожающая ситуация остается в Харьковской области, и в красный список регион могут добавить уже в ближайшие дни.
Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в настоящее время на Харьковщине наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.
Что касается Хмельницкой области и Запорожья, то решение о включении их в красную зону Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла 7 апреля.
В Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели:
- уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения – самый высокий из всех регионов Украины,
- коэффициент выявления случаев составляет 21,3%,загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.
В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя:
- уровень госпитализаций 77 человек на 100 тысяч населения,
- коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.
"Занятость всех ковидних коек в Черкасской области сейчас составляет – 49%, в Ровненской – 60%, кроватей с кислородом в Черкасской области – 46%, что меньше установленного показателя в 65%. Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах",– написал Ляшко.
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Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:
- Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
- 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
- Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.