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Назван еще один регион, который на грани попадания в красную зону

8 апреля 2021, 00:50
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В Хмельницкой области и Запорожье превышены сразу несколько показателей.

Карантин
Красную зону в Украине расширят / УНИАН

В Украине с 9 апреля в красную зону карантина попадают Запорожье и Хмельницкая область. При этом угрожающая ситуация остается в Харьковской области, и в красный список регион могут добавить уже в ближайшие дни.

Как сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, в настоящее время на Харьковщине наблюдается значительное ухудшение эпидемиологической ситуации.

Что касается Хмельницкой области и Запорожья, то решение о включении их в красную зону Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла 7 апреля.

В Хмельницкой области в течение последних трех дней подряд превышены следующие показатели:

  • уровень госпитализаций составляет 131 человек на 100 тысяч населения – самый высокий из всех регионов Украины,
  • коэффициент выявления случаев составляет 21,3%,загруженность коек с кислородом составляет 68,2%.

В Запорожской области в течение последних трех дней подряд превышены два показателя:

  • уровень госпитализаций 77 человек на 100 тысяч населения,
  • коэффициент выявления случаев составляет 21,8%.

"Занятость всех ковидних коек в Черкасской области сейчас составляет – 49%, в Ровненской – 60%, кроватей с кислородом в Черкасской области – 46%, что меньше установленного показателя в 65%. Это свидетельствует о текущем отсутствии риска коллапса локальной медицинской системы в указанных регионах",– написал Ляшко.

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Карантин в Украине – о чем ранее сообщал Главред:

  • Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов назвал условие, из-за которого по всей стране может быть введен жесткий карантин. По его словам, условием является 50-70% регионов, которые максимально ужесточили ограничения.
  • 20 марта в Киеве начался усиленный карантин, который продлится три недели. До 9 апреля в столице запрещается проведение массовых мероприятий, работа учреждений культуры, торгово-развлекательных центров и заведений сферы общественного питания. Определенные ограничения действуют и в работе общественного транспорта.
  • Максим Степанов заявил о том, что Украина вошла в третью волну пандемии коронавируса и отметил, что одной из причин ухудшения ситуации в стране является британский штамм.

Виктор Ляшко карантин в Украине красная зона
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