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Назван главный признак того, что человек незаметно переболел COVID-19

15 января 2021, 07:51
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Этот симптом обычно наблюдается в течение 12 недель с момента заражения.

коронавирус
Врач рассказал, как можно понять, что человек уже переболел коронавирусом/ Фото Reuters

Коронавирус в мире заразил более 93 миллионов людей – и это только подтвержденные случаи. Многие люди переболели COVID-19 и даже этого не заметили.

Главный медицинский специалист Push Doctor (платформа, которая предлагала видео-консультации с пациентами онлайн) Дэн Банстон назвал главный признак того, что болезнь все же атаковала организм, передает express.co.uk. Речь идет о повышенной слабости и утомляемости.

По словам врача, если последние три месяца пациент испытывает повышенную утомляемость, то это может быть признаком перенесенного коронавируса. Банстон добавил, что слабость является одним из главных последствий многих вирусных заболеваний. Такое состояние обычно наблюдается в течение 12 недель с момента заражения. При отсутствии других последствий по данному признаку можно понять, что пациент переболел коронавирусом без симптомов.

Отмечается, что симптомы коронавируса и последствия COVID-19 для организма индивидуальны, однако чаще всего вместе с утомляемостью наблюдаются головные боли, а также ломота в мышцах и суставах.

Банстон порекомендовал немедленно обратиться к медикам в случае повышенной температуры, кашля, исчезновения обоняния и вкуса. По словам специалиста, только тест на антитела может дать однозначный результат, переболел ли пациент коронавирусом или нет.

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