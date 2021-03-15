Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине

Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов.
Черниговская область пополнила ряды регионов, которые входят в оранжевую зону карантина в Украине.
Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов. Помимо Черниговской – это Киев и Киевская область, а также Винницкая и Донецкая, Львовская и Николаевская, Сумская и Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.
В красной зоне по-прежнему остаются четыре области:
- Закарпатская,
- Житомирская,
- Ивано-Франковская,
- Черновицкая.
Остальные области находятся в желтой зоне:
- Днепропетровская,
- Волынская,
- Луганская,
- Запорожская,
- Кировоградская,
- Одесская,
- Полтавская,
- Ровенская,
- Харьковская,
- Херсонская.
При этом в десяти регионах превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения:
- в Киеве – 77,2 (при норме в 60);
- Винницкой области – 122,7;
- Житомирской области – 96;
- Закарпатской области – 86,9;
- Ивано-Франковской области – 123,4;
- Николаевской области – 90,3;
- Тернопольской области – 60,6;
- Хмельницкой области – 73,4;
- Черновицкой области – 89,4.
Карантин в Украине: новости
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине стала более сложной. Новый штамм COVID-19, который циркулирует в стране, меняет клиническую картину. Особую опасность вариация вируса представляет для молодежи.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только карантин и вакцинация могут преодолеть коронавирусную инфекцию. По его словам, на следующем этапе государство будет делать прививки пожилым людям, старше 70 лет.
- Эксперты спрогнозировали "черепашьи" темпы вакцинации от коронавируса в Украине. По данным международного агентства S&P Global Ratings, менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.
Автор: Диана Беловодская