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Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине

15 марта 2021, 11:30
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Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов.

Карантин в Украине расширили кто попал в оранжевую зону
Карантин в Украине расширили: кто попал в оранжевую зону / Reuters

Черниговская область пополнила ряды регионов, которые входят в оранжевую зону карантина в Украине.

Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов. Помимо Черниговской – это Киев и Киевская область, а также Винницкая и Донецкая, Львовская и Николаевская, Сумская и Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В красной зоне по-прежнему остаются четыре области:

  • Закарпатская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Черновицкая.

Остальные области находятся в желтой зоне:

  • Днепропетровская,
  • Волынская,
  • Луганская,
  • Запорожская,
  • Кировоградская,
  • Одесская,
  • Полтавская,
  • Ровенская,
  • Харьковская,
  • Херсонская.

При этом в десяти регионах превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения:

  • в Киеве – 77,2 (при норме в 60);
  • Винницкой области – 122,7;
  • Житомирской области – 96;
  • Закарпатской области – 86,9;
  • Ивано-Франковской области – 123,4;
  • Николаевской области – 90,3;
  • Тернопольской области – 60,6;
  • Хмельницкой области – 73,4;
  • Черновицкой области – 89,4.

Карантин в Украине: новости

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.

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