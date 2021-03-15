Назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине

Карантин в Украине расширили: кто попал в оранжевую зону / Reuters

Черниговская область пополнила ряды регионов, которые входят в оранжевую зону карантина в Украине.

Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов. Помимо Черниговской – это Киев и Киевская область, а также Винницкая и Донецкая, Львовская и Николаевская, Сумская и Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

В красной зоне по-прежнему остаются четыре области:

Закарпатская,

Житомирская,

Ивано-Франковская,

Черновицкая.

Остальные области находятся в желтой зоне:

Днепропетровская,

Волынская,

Луганская,

Запорожская,

Кировоградская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Харьковская,

Херсонская.

При этом в десяти регионах превышена норма госпитализаций пациентов с COVID-19 на 100 тысяч населения:

в Киеве – 77,2 (при норме в 60);

Винницкой области – 122,7;

Житомирской области – 96;

Закарпатской области – 86,9;

Ивано-Франковской области – 123,4;

Николаевской области – 90,3;

Тернопольской области – 60,6;

Хмельницкой области – 73,4;

Черновицкой области – 89,4.

Карантин в Украине: новости

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине стала более сложной. Новый штамм COVID-19, который циркулирует в стране, меняет клиническую картину. Особую опасность вариация вируса представляет для молодежи.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только карантин и вакцинация могут преодолеть коронавирусную инфекцию. По его словам, на следующем этапе государство будет делать прививки пожилым людям, старше 70 лет.

Эксперты спрогнозировали "черепашьи" темпы вакцинации от коронавируса в Украине. По данным международного агентства S&P Global Ratings, менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии.