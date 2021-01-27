Назван самый эффективный препарат от коронавируса

Плитидепсин показал преимущество по эффективности сравнительно с Ремдесивиром / med-heal.ru/

Международная группа ученых заявила, что препарат Плитидепсин (аплидин) в 27,5 раза эффективнее одобренного во многих странах Ремдесивира в лечении коронавируса SARS-CoV-2.

Испытание лекарства пока что проводилось в пробирке (вне живого организма), а результативность лечения демонстрировалась уже на двух зараженных COVID-19 мышах, передает журнал Science.

Ученые изучали способность Плитидепсина подавлять репликацию коронавирусной инфекции в линии клеток Vero E6, которые были полученны из почек африканской зеленой мартышки.

Отмечается, что препарат оказался в девять раз сильнее Тернатина-4 и в 87,5 раз – Зотатафина. Оба этих препарата являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против COVID-19.

Так, ученые предполагают, что среди всех других средств Плитидепсин обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких. Вероятно, он также не является токсичным, хотя "отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект".

Отметим, Плитидепсин используют в борьбе со множественной миеломой (миеломная болезнь), его также тестировали на второй фазе клинических испытаний как препарат против коронавируса.

Справка. Миелома (другие названия — множественная миелома, миеломная болезнь, плазмоцитома) — это заболевание кроветворной системы, возникающее из плазматических клеток. Миелома в основном поражает людей старше 65 лет, однако может быть диагностирована и в более молодом возрасте.

Читайте такжеНужно ли принимать антибиотики при COVID-19: академик дал окончательный ответ

Лечение коронавируса - о чем ранее писал Главред: