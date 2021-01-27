Назван самый эффективный препарат от коронавируса

Лекарство почти в 30 раз эффективнее одобренного во многих странах Ремдесивира, утверждают ученые.
Международная группа ученых заявила, что препарат Плитидепсин (аплидин) в 27,5 раза эффективнее одобренного во многих странах Ремдесивира в лечении коронавируса SARS-CoV-2.
Испытание лекарства пока что проводилось в пробирке (вне живого организма), а результативность лечения демонстрировалась уже на двух зараженных COVID-19 мышах, передает журнал Science.
Ученые изучали способность Плитидепсина подавлять репликацию коронавирусной инфекции в линии клеток Vero E6, которые были полученны из почек африканской зеленой мартышки.
Отмечается, что препарат оказался в девять раз сильнее Тернатина-4 и в 87,5 раз – Зотатафина. Оба этих препарата являются ингибиторами синтеза белков и обладают действием против COVID-19.
Так, ученые предполагают, что среди всех других средств Плитидепсин обладает самой сильной противовирусной активностью в клетках легких. Вероятно, он также не является токсичным, хотя "отрицательно воздействует на рост и деление клеток, оказывая цитостатический эффект".
Отметим, Плитидепсин используют в борьбе со множественной миеломой (миеломная болезнь), его также тестировали на второй фазе клинических испытаний как препарат против коронавируса.
Справка. Миелома (другие названия — множественная миелома, миеломная болезнь, плазмоцитома) — это заболевание кроветворной системы, возникающее из плазматических клеток. Миелома в основном поражает людей старше 65 лет, однако может быть диагностирована и в более молодом возрасте.
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Лечение коронавируса - о чем ранее писал Главред:
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- Ремдесивиром лечили экс-президента США Дональда Трампа, когда в октябре он заразился коронавирусом.
- Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий заявил, что на данный момент не существует эффективного препарата для лечения коронавируса.