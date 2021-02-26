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Назван самый "коронавирусный" регион Украины

26 февраля 2021, 08:58
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В одной из областей страны COVID-19 за сутки нашли у более 850 человек.

В Украине за сутки больше всего случаев COVID-19 нашли на Ивано-Франковщине
В Украине за сутки больше всего случаев коронавируса нашли на Ивано-Франковщине / Reuters

Коронавирус в Украине COVID-19 в четверг, 25 февраля, диагностировали у 8 003 человек, больше всего случаев заболевания обнаружили в Ивано-Франковской области – 857.

На втором месте по количеству обнаруженных инфицированных расположился Киев (748), а на третьем оказалась Винницкая область (738), поделился министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Чиновник добавил, что в частности за сутки COVID-19 нашли у 312 медработников и 475 детей.

Статистика по COVID-19 за сутки:

  • Протестированы 78 264 человека;
  • Госпитализированы 2 762 человека;
  • Выздоровели 4 244 человека;
  • Скончались 146 пациентов.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 26 февраля:

  • Всего сделано 6 845 974 теста;
  • Заболели 1 333 844 человека;
  • Выздоровели 1 163 555 человек;
  • Скончались 25 742 пациента.

Напомним, 24 февраля в Украине COVID-19 диагностировали у 8 147 человек.

В Ивано-Франковской области вирус нашли у 711 человек, в Киеве – у 652, а в Винницкой области – у 639.

В нашей стране с 24 февраля снова начал действовать адаптивный карантин. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону – там действуют самые жесткие ограничения.

Максим Степанов коронавирус новости
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