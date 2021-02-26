Назван самый "коронавирусный" регион Украины

В Украине за сутки больше всего случаев коронавируса нашли на Ивано-Франковщине / Reuters

Коронавирус в Украине COVID-19 в четверг, 25 февраля, диагностировали у 8 003 человек, больше всего случаев заболевания обнаружили в Ивано-Франковской области – 857.

На втором месте по количеству обнаруженных инфицированных расположился Киев (748), а на третьем оказалась Винницкая область (738), поделился министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Чиновник добавил, что в частности за сутки COVID-19 нашли у 312 медработников и 475 детей.

Статистика по COVID-19 за сутки:

Протестированы 78 264 человека;

Госпитализированы 2 762 человека;

Выздоровели 4 244 человека;

Скончались 146 пациентов.

Коронавирус в Украине – статистика по состоянию на 26 февраля:

Всего сделано 6 845 974 теста;

Заболели 1 333 844 человека;

Выздоровели 1 163 555 человек;

Скончались 25 742 пациента.

Напомним, 24 февраля в Украине COVID-19 диагностировали у 8 147 человек.

В Ивано-Франковской области вирус нашли у 711 человек, в Киеве – у 652, а в Винницкой области – у 639.

В нашей стране с 24 февраля снова начал действовать адаптивный карантин. Ивано-Франковская и Черновицкая области попали в красную карантинную зону – там действуют самые жесткие ограничения.