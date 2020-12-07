Назван самый зараженный коронавирусом город в Украине

Столица снова лидирует по числу новых диагнозов COVID-19 в стране.
За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1526 новых диагнозов COVID-19. Столица лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.
Общее число зараженных в Киеве - 81 335 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.
В течение суток 16 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1441 киевлянина.
За сутки выздоровели 128 человек. В общем, коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.
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Коронавирус в Киеве - о чем сообщалось ранее:
- По состоянию на утро вторника, 1 декабря, в Киеве были поставлены рекордные 1799 диагнозов "коронавирус".
- По состоянию на утро воскресенья, 6 декабря, в столице зарегистрировали 79 809 случаев заболевания. За сутки в Киеве выявили 1518 случаев заражения коронавирусом.
- Глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при Совете нацбезопасности и обороны Украины, академик НАНУ Сергей Комиссаренко спрогнозировал сроки вакцинации украинцев от коронавируса.
Автор: Анна Багрий