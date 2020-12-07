Назван самый зараженный коронавирусом город в Украине

Коронавирус в Киеве заразил еще более 1,5 тыс. людей / Reuters

За минувшие сутки в Киеве поставили еще 1526 новых диагнозов COVID-19. Столица лидирует в Украине по приросту новых инфицированных за сутки.

Общее число зараженных в Киеве - 81 335 человек. Свежая статистика опубликована на сайте СНБО.

В течение суток 16 человек стали жертвами болезни. С начала эпидемии коронавирус унес жизни 1441 киевлянина.

За сутки выздоровели 128 человек. В общем, коронавирус преодолели 25 210 жителей Киева.

Коронавирус в Киеве - статистика 7 декабря / covid19.rnbo.gov.ua

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