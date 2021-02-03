Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса

Степанов назвал дату начала вакцинации от коронавируса / Reuters

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что вакцинация от коронавируса стартует 15 февраля.

"У нас ничего не меняется, мы начинаем вакцинацию ориентировочно с 15 февраля, то есть это будет через понедельник, исходя из тех данных, которые у нас есть на сегодняшний день по поставкам вакцин. Если в связи с теми или иными обстоятельствами будет меняться дата, условно говоря, не 15-е, а 16-е, то мы сразу будем уведомлять. Как только мы получим вакцину, мы сразу будем начинать процесс вакцинации, не будем терять времени", - сообщил глава Минздрава.

По его словам, 4 февраля можно ожидать информацию о контракте, который обеспечит вакциной Украину в течение 2021 года.

При этом министр не сказал, что это будет за вакцина, сославшись на коммерческую тайну.

"Как только будет подтверждение, подписание, мы сразу об этом расскажем", - заявил Степанов, передает телеканал Украина 24.

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Также глава Минздрава подтвердил, что Украина намерена закупать излишки вакцин у других стран.

"Мы работаем по этому вопросу с разными странами и готовы к такому сотрудничеству, прежде всего с Европейским Союзом. Мы предоставили все наши возможности, мы готовы выкупать. Есть некоторые страны, с которыми мы действительно давно продвинулись по покупке у них тех доз вакцин, которые ими были законтрактованы. Но самое быстрое, что может быть по поставке таких вакцин, это не ранее конца марта - начала апреля. Подписанного договора на сегодняшний день нет",- отметил Степанов.

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