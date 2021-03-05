Названа главная опасность "британского" штамма коронавируса

Акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно сделать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь.
Главной особенностью "британского" штамма коронавируса является то, что им болеют чаще всего молодые люди в возрасте от 20 до 40 лет. Поэтому акцент относительно соблюдения карантинных норм нужно делать в заведениях, где работает и отдыхает молодежь, об этом сказал в эфире Громадского радио начальник главного управления Госпродпотребслужбы в городе Киеве Олег Рубан.
По его оценке, рост в Украине количества больных коронавирусом является прогнозируемым, и если бы не посленовогодний локдаун, то такая ситуация наблюдалась бы в конце января.
При этом Рубан считает, что дополнительных ограничительных мер в Киеве пока не нужно вводить.
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"Ежедневно составляют около 20-30 админпротоколов (относительно нарушения противоэпидемиологических норм), но это не те огромные цифры, которые были вначале эпидемии, когда мы составляли по 50-100. Из-за циркуляции новых штаммов возбудителей, акцент по соблюдению карантинных норм нужно делать именно в заведениях, где работает и отдыхает молодежь", - сказал он.
Карантин в Украине - о чем ранее писал Главред:
- Украину с 24 февраля снова разделили на эпидемиологические зоны – зеленую, желтую, оранжевую и красную. Как известно, красная зона вводится в районах, городах и регионах, где установлен повышенный уровень заболеваемости коронавирусом. Таким образом, в стране перезапустили адаптивный карантин.
- Общенациональный карантин в Украине был продлен до 1 мая 2021 года.
- 5 марта в Украине второй день подряд зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 10 155 человек.
- Критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом фиксируется в Закарпатской области. За сутки СOVID-19 обнаружили у 748 жителей региона. В ряде населенных пунктов вводятся дополнительные ограничения.