Названа окончательная цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев

Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена.
Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны, сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев.
"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны", - казал Печаев во время пресс-конференции в среду, 13 января.
Однако, по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара. Он подчеркнул, что если курс не будет меняться, то вероятно цена снизится.
"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же - она будет меньше", - уточнил Почаев.
Вакцина для Украины – о чем сообщалось ранее:
- 13 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина, заключая договор с производителем вакцины от коронавируса - китайской компанией Sinovac Biotech - указала требование относительно ее эффективности на этапе поставок препарата в страну на уровне не менее 70%. По его словам, если данные требования к препарату не будут выполнены, то деньги, заплаченные за вакцину, полностью компенсируют.
- 12 января были опубликованы данные, что общий уровень эффективности CoronaVac составляет ниже 60%, хотя и выше 50%.
- 11 января стало известно, что вакцина от COVID-19 компании Sinovac Biotech показала эффективность в 65%.
- 30 декабря Украина подписала контракт с китайской компанией Sinovac о поставках 1,9 млн доз вакцины от COVID-19. Речь идет о закупке 1 млн 913 тыс. 316 доз по цене 504 грн за дозу.
Автор: Адриана Бубновская