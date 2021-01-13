Названа окончательная цена китайской вакцины от коронавируса для украинцев / sinovac.com

Цена одной дозы вакцины от коронавируса CoronaVac китайского производства, поставщиком которой будет фармацевтическая компания "Лекхим", достигнет 504 гривны, сообщил председатель наблюдательного совета группы фармацевтических компаний "Лекхим" Валерий Печаев.

"Чтобы не было перепродаж, для всех будет единая цена - 504 гривны", - казал Печаев во время пресс-конференции в среду, 13 января.

Однако, по его словам, цена на вакцину зависит от курса доллара. Он подчеркнул, что если курс не будет меняться, то вероятно цена снизится.

"Цена может быть даже меньше, ведь продажа будет осуществляться в гривнах. Все зависит от того, как будет двигаться курс доллара. Если курс доллара останется хотя бы такой же - она будет меньше", - уточнил Почаев.

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