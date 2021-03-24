Названа причина смерти военнослужащей ВСУ после прививки вакциной Covishield

Солдат ВСУ умерла через несколько дней после прививки Covishield / Reuters

Военнослужащая Вооруженных сил Украины, которой сделали прививку препаратом от коронавируса индийского производства Covishield, умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Об этом стало известно по результатам судмедэкспертизы. У женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей.

Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.

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