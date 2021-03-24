Названа причина смерти военнослужащей ВСУ после прививки вакциной Covishield

В Минздраве раскрыли результаты судмедэкспертизы.
Военнослужащая Вооруженных сил Украины, которой сделали прививку препаратом от коронавируса индийского производства Covishield, умерла из-за острой сердечно-сосудистой недостаточности.
Об этом стало известно по результатам судмедэкспертизы. У женщины также обнаружили атеросклеротический кардиосклероз. Об этом Министерству охраны здоровья сообщили одесские врачи, которые делали вскрытие умершей.
Результаты вскрытия будут рассмотрены на заседании региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации (НППИ) в рамках расследования, как того требуют протоколы Министерства здравоохранения.
Смерть военнослужащей ВСУ в Одесской области - о чем ранее писал Главред:
- 23 марта после вакцинации препаратом от коронавируса индийского производства Covishield умерла военнослужащая Вооруженных сил Украины. Смерть наступила вследствие оторвавшегося тромба.
- Вакцинировалась служащая ВСУ в воскресенье, 21 марта.
- Отмечается, что она страдала гипертонической болезнью.
- В Одесской ОГА и в командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть женщины. 24 марта будут проведены все необходимые исследования. О причине смерти обещали сообщить в кратчайшие сроки.
- 24 марта в Минздраве Украины сделали официальное заявление относительно смерти военнослужащей Вооруженных сил Украины в Одесской области.
- В ведомстве отметили, что противопоказаний к введению вакцины, а именно аллергии к какому-либо из компонентов препарата, у женщины не было.
- Кроме того, в тот же день из того же флакона вакцины были привиты еще 9 человек. Неблагоприятных последствий после иммунизации в других пациентов не зарегистрировано.
- По факту смерти военнослужащей ВСУ будет проведено полноценное расследование.
Автор: Анна Багрий