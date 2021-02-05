Названо число украинцев, которые заболели COVID-19 повторно

Повторные случаи заболевания регистрируются через три-шесть месяцев после первого заражения.
В Украине зафиксировано около 600 случаев, когда украинцы заболели COVID-19 повторно. Таковы официальные данные с начала эпидемии, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
В ходе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации Степанов рассказал, что повторные случаи выявляются через три-шесть месяцев после первого заражения коронавирусом.
Чиновник уточнил, что этот фактор будет учитываться при проведении вакцинации от COVID-19.
Напомним, Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине проводиться будет лишь безопасными препаратами.
Вакцинация в Украине: новости
- Названа дата начала массовой вакцинации украинцев от коронавируса.
- Согласно утвержденной дорожной карте вакцинации от коронавируса, на первом этапе прививки сделают медикам, военнослужащим операции Объединенных сил и жителям домов престарелых.
- Вакцин от коронавируса хватит всем желающим в течение этого года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Автор: Диана Беловодская