Названо число украинцев, которые заболели COVID-19 повторно

Сколько украинцев заболели COVID-19 повторно / Фото Reuters

В Украине зафиксировано около 600 случаев, когда украинцы заболели COVID-19 повторно. Таковы официальные данные с начала эпидемии, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В ходе онлайн-конференции Европейской бизнес ассоциации Степанов рассказал, что повторные случаи выявляются через три-шесть месяцев после первого заражения коронавирусом.

Чиновник уточнил, что этот фактор будет учитываться при проведении вакцинации от COVID-19.

Напомним, Минздрав получил разрешение на экстренную вакцинацию. Глава Минздрава подчеркнул, что вакцинация от коронавируса в Украине проводиться будет лишь безопасными препаратами.

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