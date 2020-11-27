Названо главное слабое место эффективных вакцин от COVID-19

У вакцин от коронавируса есть слабое место, сообщила эксперт / Reuters

Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что у разработанных эффективных вакцин от коронавируса COVID-19 есть одно слабое место.

Все вакцины от коронавируса, которые сейчас находятся на стадии клинических испытаний, предусматривают двухэтапное вакцинирование – человеку нужно сделать два укола, рассказала эксперт РИА Новости.

По словам собеседницы, эффективность массовой вакцинации может свестись почти на нет из-за того, что люди не придут на второй укол.

"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", – поделилась эксперт.