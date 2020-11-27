Названо главное слабое место эффективных вакцин от COVID-19

Массовая вакцинация от коронавируса может не увенчаться успехом, считает эксперт.
Биолог, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова сообщила, что у разработанных эффективных вакцин от коронавируса COVID-19 есть одно слабое место.
Все вакцины от коронавируса, которые сейчас находятся на стадии клинических испытаний, предусматривают двухэтапное вакцинирование – человеку нужно сделать два укола, рассказала эксперт РИА Новости.
По словам собеседницы, эффективность массовой вакцинации может свестись почти на нет из-за того, что люди не придут на второй укол.
"В этом слабое место этих вакцин. Существует большой риск, что первую вакцину люди получат, а прийти на второй укол или забудут, или начитаются каких-то противников вакцинации и не придут", – поделилась эксперт.
- Напомним, первой в мире была зарегистрирована российская вакцина от коронавируса Спутник V. Российский препарат не одобрили в ВОЗ, поскольку он не прошел все этапы испытаний.
- Позже о создании действенной вакцины сообщили американская и немецкая компании – Pfizer и BioNTech. Также о создании эффективного препарата от COVID-19 сообщила американская биотехнологическая компания Moderna.
Автор: Екатерина Присяжнюк