Названо растение, которое может помочь в борьбе с COVID-19

Фермент, содержащийся в солодке, эффективно нейтрализует вирус / Фото m.day.kyiv.ua

Группа немецких ученых обнаружила, что лакрица (или солодка) может быть полезна в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Эксперименты пока что проводились in vitro - то есть в пробирке, вне живого организма. Результаты опубликованы на портале bioRxiv.

Исследователи считают, что при лечении коронавируса необходимы высокоэффективные и хорошо переносимые лекарства для госпитализированных пациентов, а также для тех, кто лечится дома. Фитотерапия может быть одним из вариантов для дополнительного лечения вирусных заболеваний, включая COVID-19.

Ученые проанализировали водный экстракт корня солодки на предмет его нейтрализующей активности против SARS-CoV-2 in vitro. Выяснилось, что содержащийся в экстракте активный ингредиент - глицирризиновая кислота - эффективно нейтрализует вирус, ингибируя основную коронавирусную протеазу (фермент из класса гидролаз, который расщепляет пептидную связь между аминокислотами в белках).

Эксперименты в пробирке показали, что эта кислота может быть потенциальным противовирусным соединением, которое требует дальнейшего изучения для лечения COVID-19.

Напомним: