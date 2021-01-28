Названо заболевание, которое в три раза повышает риск смерти от COVID-19

У пожилых людей риск умереть от коронавируса увеличивается в 35 раз.
Зараженные коронавирусом пациенты с шизофренией умирают в три раза чаще, чем люди без психических расстройств. К такому выводу пришли ученые Нью-Йоркского университета в США.
Исследование опубликовано в журнале JAMA Psychiatry.
Ученые проанализировала 7348 историй болезни мужчин и женщин, лечившихся от COVID-19 в разгар пандемии в больницах Нью-Йорка в период с 3 марта по 31 мая 2020 года. Среди них было выявлено 14 процентов, у которых была диагностирована шизофрения, расстройства настроения или тревога. Затем исследователи подсчитали уровень смертности пациентов в течение 45 дней после положительного результата теста на вирус.
Оказалось, шизофрения является самым большим фактором риска (в 2,7 раза выше вероятность смерти). При этом после достижения 75-летнего возраста вероятность смерти увеличивается в 35,7 раза. На втором месте после шизофрении оказался мужской пол и сердечные заболевания.
Исследователи предполагают, что в самой биологии шизофрении может быть что-то, что делает больных этим психическим расстройством более уязвимыми для COVID-19 и других вирусных инфекций. Одно из возможных объяснений - нарушение иммунной системы.
При этом не была выявлена связь между смертью от коронавируса и аффективными или тревожными расстройствами. Учёные настаивают на дальнейшем изучении связи шизофрении и смертности от COVID-19.
Справка. Шизофрения – это тяжелое психическое нарушение, которым во всем мире страдают более 20 миллионов человек, сообщается на сайте ВОЗ.
Для шизофрении характерны нарушения мышления, восприятия, эмоций, языка, самовосприятия и поведения. Распространенными проявлениями являются галлюцинации (когда пациент слышит несуществующие голоса или видит то, чего нет на самом деле), а также бредовые идеи (в виде стойких ложных убеждений).
У людей с шизофренией вероятность рано умереть в 2-3 раза выше, чем у населения в целом. Это часто связано с физическими заболеваниями, например сердечно-сосудистыми, обмена веществ и инфекционными болезнями.
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