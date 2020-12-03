Названы четкие признаки, когда тканевую маску надо менять

Когда нужно менять маску - все признаки / Reuters

Коронавирус COVID-19 в Украине, по состоянию на утро 3 декабря, диагностирован у 772 760 человек. Поэтому ношение масок не теряет своей актуальности.

Однако многие экономные люди, чтобы не тратиться на одноразовые маски (которые менять нужно каждые два часа) – купили или пошили себе тканевые маски. Такие маски можно повторно надевать после стирки, что значительно увеличивает срок их эксплуатации. Однако и эти маски не вечны.

Эксперты перечислили признаки, что многоразовую маску однозначно пора выбрасывать, пишет Huffington Post.

Как определить, что маска пришла в негодность и пора от нее избавляться:

Разрывы ткани, дырки и торчащие нитки – эти слабые места позволяют вирусу проникать в организм. Ткань истончилась – через такую ткань легче проникает вирус. Проверяют степень истончения так: если через маску на холоде проходит пар от дыхания или можно задуть свечку, значит, ткань износилась. Изношенные резинки – защитная ткань в этом случае перестает плотно прилегать к лицу, а это значительно увеличивает риск заражения. Пятна после стирки – тоже признак, что маску пора менять. Неправильная стирка (некоторые можно стирать лишь вручную) тоже выводит маску из строя – плюс для масок существует лимит в 30 стирок в целом: маску нужно стирать перед каждым новым ношением. Но если лимит в 30 стирок превышен – она считается изношенной и уже плохо защищает от коронавируса.

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