Названы главные нарушители локдауна в Киеве

В Киеве локдаун чаще всего нарушали рестораны, сообщил Олег Рубан / УНИАН

Мартовский локдаун в Киеве 2021 года – строгий карантин для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 – чаще всего нарушали рестораны, магазины, в которых продаются непродовольственные товары, и дошкольные учреждения и школы.

Некоторые заведения продолжали работать, несмотря на запрет, рассказал руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан в эфире канала Украина 24.

Чиновник добавил, что ежедневно правоохранители составляют на нарушителей сотни протоколов.

"Если сравнивать январский и мартовский локдауны – это две разные вещи. Если в январе соблюдали меры 95%, в этот раз мы фиксировали и 85% нарушений, сейчас вышли на половину…", – заявил он.

Рубан добавил, что первое место среди нарушителей занял ресторанный бизнес, второе – магазины непродовольственных товаров, а третье – учебные заведения.

Карантин в Киеве 2021 и локдауны – что нужно знать

В Украине и в том числе в Киеве из-за коронавируса карантин начал действовать с 12 марта прошлого года.

В конце 2020-го ситуация с COVID-19 осложнилась, и в январе действовал локдаун. В марте вирус также разбушевался, и киевские власти с 20 числа до 9 апреля ужесточили карантинные меры.

Ужесточение ограничительных мер не улучшило ситуацию, и Киев попал в красную зону карантина.

В столице с 5 апреля до 16 числа ввели локдаун. Позже строгий карантин продлили до 30 апреля.

В частности нельзя работать некоторым непродовольственным магазинам, заведениям общественного питания запретили принимать посетителей. Также не должны работать детсады и школы.

За нарушение карантина предусмотрено наказание – штраф.

В нашей стране есть четыре зоны карантина – зеленая, желтая, оранжевая и красная. В зеленой зоне самые слабые ограничения, а в красной – наиболее строгие.

В Украине пока нет зеленых зон, а в красной, кроме Киева, находятся несколько областей.

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