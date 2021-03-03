Названы главные противопоказания к вакцинации от COVID-19

Прививку от коронавируса можно делать не всем. Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова раскрыл нюансы.
С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Прививки делают индийским препаратом Covishield. Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко назвал ряд противопоказаний к данной процедуре.
По его словам, при подготовке к вакцинации необязательно делать тест на антитела. При этом если человек знает, что они у него есть, то прививку делать не нужно. Об этом Рыженко написал на своей странице в Facebook. К слову, обычно антитела появляются после перенесенной болезни.
Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса выглядит так:
- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний – тогда вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
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Вакцинация от коронавируса в Украине - о чем ранее писал Главред:
- 22 февраля Министерство здравоохранения зарегистрировало вакцину от COVID-19 Oxford/AstraZeneca (торговое название CoviShield) для экстренного медицинского применения.
- 23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины CoviShield.
- 24 февраля черкасский врач-реаниматолог Евгений Горенко стал первым украинцем, который получил прививку против коронавируса SARS-CoV-2.
- В Украине в течение пяти дней - с 24-го по 28 февраля - прививку от COVID-19 получил 3141 украинец.
- В понедельник, 1 марта, глава Минздрава Украины Максим Степанов привился от коронавируса. Ему укололи индийскую вакцину CoviShield. Вакцинация прошла перед объективами журналистов.
- По состоянию на утро 2 марта, в Украине привито от коронавируса 4905 человек. За минувшие сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Донецкой области (180 прививок), за весь период прививочной кампании - также в Донецкой области (400 прививок).
- 2 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил о хорошем самочувствии после вакцинации индийским препаратом Covishield.
Автор: Анна Багрий