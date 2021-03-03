Названы главные противопоказания к вакцинации от COVID-19

В Украине стартовала вакцинация от COVID-19 / Фото Reuters

С 24 февраля в Украине началась вакцинация от COVID-19. Прививки делают индийским препаратом Covishield. Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко назвал ряд противопоказаний к данной процедуре.

По его словам, при подготовке к вакцинации необязательно делать тест на антитела. При этом если человек знает, что они у него есть, то прививку делать не нужно. Об этом Рыженко написал на своей странице в Facebook. К слову, обычно антитела появляются после перенесенной болезни.

Полный список противопоказаний к вакцинации от коронавируса выглядит так:

гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;

тяжелые аллергические реакции в анамнезе;

острые инфекционные и неинфекционные заболевания;

обострение хронических заболеваний – тогда вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии;

беременность и период грудного вскармливания;

возраст до 18 лет.

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