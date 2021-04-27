Названы лучшие страны для жизни в период пандемии

В какой стране лучше пересидеть пандемию / УНИАН

Лучшей страной для жизни в период пандемии коронавируса признали Сингапур, сказано в рейтинге Covid Resilience Ranking от Bloomberg во вторник, 27 апреля.

Ранее лидером была Новая Зеландия. Обе страны поддерживают уровень распространения вируса на достаточно низком уровне, что позволило вернуть жизнь граждан в нормальное русло, но в Сингапуре в последнее время активнее идет вакцинационная кампания.

"Сингапур уже ввел количество вакцин, эквивалентное пятой части населения страны. В этом аспекте борьбы с пандемией вируса такие страны, как Новая Зеландия, Австралия и Тайвань, отстают", - сказано в докладе.

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Некоторые другие страны упали в рейтинге устойчивости к коронавирусу вопреки росту показателей вакцинации. В Польше и Канаде ослабили ограничения, что привело к росту заражения мутировавшими штаммами COVID-19.

ТОП-10 рейтинга выглядит так:

Сингапур;

Новая Зеландия;

Австралия;

Израиль;

Тайвань;

Южная Корея;

Япония;

Объединенные Арабские Эмираты;

Финляндия;

Гонконг.

В свою очередь США оказались на 17 месте, Россия - на 22-ом.

Отметим, что рейтинг устойчивости к COVID-19 обновляется каждый месяц. Учитываются показатели такие, как количество новых случаев заражения и умерших, темпы вакцинации, мобильность общества, индекс человеческого развития и ВВП. В список входят 52 страны, чей ВВП до пандемии превышал $200 млрд.

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