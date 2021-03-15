Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина

Шесть областей в Украине демонстрируют настораживающие показатели по заболеваемости коронавирусом.
Винницкая и Николаевская области вплотную подобрались к красной зоне карантина.
Как пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в этих регионах коэффициент новых случаев коронавируса приблизился к максимально допустимому значению. Также тут превышен уровень госпитализации, пишет РБК-Украина.
"Еще в трех областях – Киевской, Львовской и Сумской – есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", – добавил Ганиченко.
По его словам, эпидемиологическая ситуация в Тернопольской области также крайне нестабильна. Этот регион является "потенциально проблемным", то есть он то отходит, то приближается к граничным показателям выявления новых случаев и госпитализации.
Карантин в Украине: новости
- 15 марта назван новичок в оранжевой зоне карантина в Украине. Как свидетельствуют данные Минздрава, оранжевая зона на сегодня состоит из 11 регионов.
- Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что эпидемиологическая ситуация в Украине стала более сложной. Новый штамм COVID-19, который циркулирует в стране, меняет клиническую картину. Особую опасность вариация вируса представляет для молодежи.
- Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что только карантин и вакцинация могут преодолеть коронавирусную инфекцию. По его словам, на следующем этапе государство будет делать прививки пожилым людям, старше 70 лет.
- Эксперты спрогнозировали "черепашьи" темпы вакцинации от коронавируса в Украине. По данным международного агентства S&P Global Ratings, менее 3% украинцев вакцинируют от COVID-19 в первом полугодии.
"Красная" зона карантина
Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.
Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.
В "Красной" зоне карантина запрещены:
- работа общественного транспорта;
- посещение образовательных учреждений;
- работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
- плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
- работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
- прием новых смен в детских лагерях;
- не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;