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Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина

15 марта 2021, 12:50
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Шесть областей в Украине демонстрируют настораживающие показатели по заболеваемости коронавирусом.

Красная зона карантина какие области Украины закроют на локдаун
Красная зона карантина: какие области Украины закроют на "локдаун" / УНИАН

Винницкая и Николаевская области вплотную подобрались к красной зоне карантина.

Как пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в этих регионах коэффициент новых случаев коронавируса приблизился к максимально допустимому значению. Также тут превышен уровень госпитализации, пишет РБК-Украина.

"Еще в трех областях – Киевской, Львовской и Сумской – есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", – добавил Ганиченко.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Тернопольской области также крайне нестабильна. Этот регион является "потенциально проблемным", то есть он то отходит, то приближается к граничным показателям выявления новых случаев и госпитализации.

Карантин в Украине: новости

"Красная" зона карантина

Министерство здравоохранения опубликовало разъяснения о том, какими будут четыре зоны, на которые в зависимости от эпидемической ситуации разделят регионы Украины по уровню опасности распространения коронавируса.

Для определения зон учитывают 4 показателя: загруженность коек в больницах, среднее количество тестирований в регионе, выявление новых случаев и динамика роста новых случаев инфицирования.

В "Красной" зоне карантина запрещены:

  • работа общественного транспорта;
  • посещение образовательных учреждений;
  • работа ТРЦ, кафе и ресторанов.
  • плановая госпитализация (кроме помощи роженицам и беременным, экстренных случаев, онкологической и паллиативной помощи);
  • работа спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры;
  • прием новых смен в детских лагерях;
  • не более одного человека на 20 кв. м и не более 100 человек на массовых мероприятиях;
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