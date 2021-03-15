Названы области-претенденты на переход в красную зону карантина

Красная зона карантина: какие области Украины закроют на "локдаун" / УНИАН

Винницкая и Николаевская области вплотную подобрались к красной зоне карантина.

Как пояснил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко, в этих регионах коэффициент новых случаев коронавируса приблизился к максимально допустимому значению. Также тут превышен уровень госпитализации, пишет РБК-Украина.

"Еще в трех областях – Киевской, Львовской и Сумской – есть проблемы с коэффициентом выявления новых случаев: там проводят гораздо меньше тестов по сравнению со средним показателем по стране", – добавил Ганиченко.

По его словам, эпидемиологическая ситуация в Тернопольской области также крайне нестабильна. Этот регион является "потенциально проблемным", то есть он то отходит, то приближается к граничным показателям выявления новых случаев и госпитализации.

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