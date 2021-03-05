Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19

Обновлены данные эпидзонирования Украины / УНИАН

В Украине по состоянию на 5 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской и Житомирской областях), а также коэффициент выявления новых случаев COVID и уровень госпитализаций.

В то же время Хмельницкая область (превышен уровень госпитализаций) перешла в "оранжевую" зону, свидетельствуют изменения в карте адаптивного карантина в Украине, опубликованные Минздравом.

В то же время в "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская и Хмельницкая области.

Остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

Отметим, что показатель госпитализаций превышен в семи областях - в Ивано-Франковской (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.

Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).

/ moz.gov.ua

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине могут ввести новый локдаун и предупредил о третьей волне коронавируса.

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