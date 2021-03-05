Названы области с зашкаливающим уровнем госпитализации из-за COVID-19

Большинство областей Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
В Украине по состоянию на 5 марта в "красной" зоне карантина остаются Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. Там превышен эпидемиологический порог (в Ивано-Франковской и Житомирской областях), а также коэффициент выявления новых случаев COVID и уровень госпитализаций.
В то же время Хмельницкая область (превышен уровень госпитализаций) перешла в "оранжевую" зону, свидетельствуют изменения в карте адаптивного карантина в Украине, опубликованные Минздравом.
В то же время в "оранжевую" зону попали Винницкая, Донецкая, Закарпатская, Запорожская, Львовская, Николаевская, Сумская и Тернопольская и Хмельницкая области.
Остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
Отметим, что показатель госпитализаций превышен в семи областях - в Ивано-Франковской (140,8 на 100 тысяч населения при норме 60), Винницкой (104), Черновицкой (97,9), Закарпатской (92,7), Житомирской (81,8), Николаевской (66,1) и Хмельницкой (62,7) областях.
Эпидпорог превышен в семи областях: Донецкой (121,8%), Житомирской (120,1%), Закарпатской (124,6%), Запорожской (104,9%), Ивано-Франковской (215,2%), Сумской (104,4%) и Тернопольской (127,0%).
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине могут ввести новый локдаун и предупредил о третьей волне коронавируса.
Коронавирус в Украине:
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 10 тыс. 155 новых случаев COVID-19, в частности, заболели 577 детей и 345 медработников.
- За минувшие сутки госпитализированы 3 тыс. 355 человек, выздоровели - 4 тыс. 149.От осложнений коронавирусной болезни умерли 172 человека.
- С начала пандемии в Украине лабораторно подтвержден коронавирус у 1 млн 384 тыс. 917 человек, выздоровели - 1 млн 191 тыс. 022. Кроме того зафиксировано 26 тыс. 763 летальных случая.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киеве (910), Винницкой (816), Закарпатской (748), Ивано-Франковской (737) и Житомирской (695) областях.