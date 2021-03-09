Названы причины медленного темпа вакцинации от коронавируса

Навзана причина медленной вакцинации в Украине / Reuters

В Украине очень медленно продвигается компания по вакцинации населения от коронавируса. Это связано с недостаточной финансовой мотивацией медиков и нехваткой мобильных бригад, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Остановить эпидемию может только коллективный иммунитет. А его можно достичь только благодаря вакцинации большинства населения. Но пока этот процесс в три раза медленнее, чем планировал Минздрав. Привито чуть больше 20 тысяч украинцев", - написал он.

По его словам, до старта кампании в Украине не было готово достаточное количество мобильных бригад. В некоторых регионах на прошлой неделе работало 1-2 бригады. На этой неделе развернули дополнительные бригады, и сейчас есть 130 бригад.

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"Расчетная "мощность" одной бригады составляет 80-100 прививок в сутки. То есть теоретически мы можем выйти на уровень 15-20 тысяч прививок в сутки. Но будут ли мотивированы бригады работать на максимальную мощность?", - написал Радуцкий.

По его словам, тариф Национальной служба здоровья Украины (НСЗУ) за каждую первую прививку составляет 25 гривен, 65 гривен за вторую (8 тысяч гривен уплачивается на этапе формирования бригады). Деньги идут не напрямую медикам, а на счет больницы. А уже руководство решает, сколько и кому платить, кто заслуживает премию.

Радуцкий рассказал, что из некоторых регионов поступает тревожная информация - медикам из бригад обещали премии, но люди так и не понимают, получат ли эти деньги.

Он считает, что властям необходимо финансово мотивировать непосредственно работников бригад.

"Считаю, нужно финансово мотивировать непосредственно работников бригад. Четко определить сумму, которую они получают за каждую прививку. Медики должны быть заинтересованы в том, чтобы привились как можно большее количество людей. Один из рецептов - зафиксировать соответствующую норму в коллективном договоре работников медицинского учреждения", - добавил он.

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