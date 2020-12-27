Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса

Названы 5 редких симптомов COVID-19 / pixabay

Ученые из Британского центра контроля и предотвращения заболеваний назвали еще 5 редких симптомов коронавируса, которые требуют немедленного обращения за врачебной помощью.

Отмечается, что в перечне указаны не все возможные симптомы COVID-19. Поэтому, как советуют эксперты, в случае каких-либо тревожных проявлений безотлагательно нужно обращаться к врачам, пишет express.co.uk.

К основным симптомам коронавируса относят - температуру, длительный кашель, потеря вкуса и обоняния.

Редкие симптомы коронавируса:

затрудненное дыхание;

боль и сдавленность в груди;

спутанность сознания;

посинение губ, лица и кожи;

сонливость и трудное пробуждение.

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Специалисты отмечают, что эти симптомы коронавируса проявляются реже, но указывают на опасность осложнений.

Ученые настоятельно рекомендуют пациентам, у которых появился хоть один из данных симптомов немедленно обратиться к врачу.

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