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Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса

27 декабря 2020, 18:55

Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19.

Названы 5 редких симптомов COVID-19 / pixabay

Ученые из Британского центра контроля и предотвращения заболеваний назвали еще 5 редких симптомов коронавируса, которые требуют немедленного обращения за врачебной помощью.

Отмечается, что в перечне указаны не все возможные симптомы COVID-19. Поэтому, как советуют эксперты, в случае каких-либо тревожных проявлений безотлагательно нужно обращаться к врачам, пишет express.co.uk.

К основным симптомам коронавируса относят - температуру, длительный кашель, потеря вкуса и обоняния.

Редкие симптомы коронавируса:

  • затрудненное дыхание;
  • боль и сдавленность в груди;
  • спутанность сознания;
  • посинение губ, лица и кожи;
  • сонливость и трудное пробуждение.

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Специалисты отмечают, что эти симптомы коронавируса проявляются реже, но указывают на опасность осложнений.

Ученые настоятельно рекомендуют пациентам, у которых появился хоть один из данных симптомов немедленно обратиться к врачу.

Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.

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