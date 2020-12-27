Названы пять редких и опасных симптомов коронавируса

Ученые рассказали о новых симптомах COVID-19.
Ученые из Британского центра контроля и предотвращения заболеваний назвали еще 5 редких симптомов коронавируса, которые требуют немедленного обращения за врачебной помощью.
Отмечается, что в перечне указаны не все возможные симптомы COVID-19. Поэтому, как советуют эксперты, в случае каких-либо тревожных проявлений безотлагательно нужно обращаться к врачам, пишет express.co.uk.
К основным симптомам коронавируса относят - температуру, длительный кашель, потеря вкуса и обоняния.
Редкие симптомы коронавируса:
- затрудненное дыхание;
- боль и сдавленность в груди;
- спутанность сознания;
- посинение губ, лица и кожи;
- сонливость и трудное пробуждение.
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Специалисты отмечают, что эти симптомы коронавируса проявляются реже, но указывают на опасность осложнений.
Ученые настоятельно рекомендуют пациентам, у которых появился хоть один из данных симптомов немедленно обратиться к врачу.
Коронавирус - о чем ранее сообщал Главред:
- Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
- Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
- 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.