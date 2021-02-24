Названы регионы, которые пока остались без COVID-вакцины

В том числе без вакцины пока остается Ивано-Франковская область, где больше всего бушует коронавирус.
24 февраля вакцина от коронавируса будет доставлена почти во все области Украины – за исключением двух. Эти два региона препарат получат завтра, заверила директор госпредприятия Укрмедснаб Оксана Маринчук.
В эфире телеканала Украина 24 она рассказала, что отдаленные регионы Закарпатья и Ивано-Франковской области получат вакцину 25 февраля.
"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", – уточнила Маринчук.
Напомним, что самый большой суточный прирост COVID-зараженных как раз в Ивано-Франковской области и еще в Винницкой.
Вакцинация от коронавируса в Украине: новости
- 24 февраля 2021 в Украине сделали первую прививку от коронавируса. Вакцину получил врач-реаниматолог из Черкасс, который работает в коронавирусном отделении областной больницы.
- На украинцах испытают новую индийскую вакцину от коронавируса, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Участие в клинических испытаниях даст Украине приоритетный доступ к новой вакцине в случае доказательства эффективности, объяснил глава Минздрава.
- СМИ узнали о сроках продажи вакцины от COVID-19 в Украине и шансах на отпуск в странах ЕС. В Украине может появиться коммерческая вакцинация от коронавируса.
Автор: Диана Беловодская