Названы регионы, которые пока остались без COVID-вакцины

Вакцина от коронавируса отправлена по Украине - кроме двух областей / Reuters

24 февраля вакцина от коронавируса будет доставлена почти во все области Украины – за исключением двух. Эти два региона препарат получат завтра, заверила директор госпредприятия Укрмедснаб Оксана Маринчук.

В эфире телеканала Украина 24 она рассказала, что отдаленные регионы Закарпатья и Ивано-Франковской области получат вакцину 25 февраля.

"Сегодня мы полностью закрываем всю Украину, как говорило руководство Минздрава. Но самые отдаленные уголки Закарпатья и Ивано-Франковская область получат вакцину завтра", – уточнила Маринчук.

Напомним, что самый большой суточный прирост COVID-зараженных как раз в Ивано-Франковской области и еще в Винницкой.

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