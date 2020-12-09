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Названы самые опасные симптомы COVID-19

9 декабря 2020, 04:15
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Врач рассказал, как понять, что у человека тяжелая форма заболевания.

коронавирус
Тяжелая форма коронавируса имеет ряд симптомов / Reuters

Главный врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий назвал самые опасные симптомы коронавируса, которые могут говорить о том, что у человека развивается тяжелая форма COVID-19.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.

В частности, к опасным симптомам коронавируса относятся:

  • постоянная высокая температура, которая не снижается в течение пяти-шести дней;
  • одышка;
  • слабость - человек не может встать с постели.

Также важно обращать внимание на сатурацию (уровень кислорода в крови), на пульс, частоту дыхания и общее состояние пациента.

При этом потеря обоняния, как дополнительный симптом коронавируса, не должна вызывать опасений.

Также Жиравецкий назвал самые распространенные симптомы коронавируса.

"Почти всегда при коронавирусной инфекции в течение одного-двух дней наблюдается повышенная температура. Впрочем, есть такие люди, которые имеют гипотериоз или субклинический гипотериоз, это когда понижена функция щитовидной железы. У них температура может быть ниже, и соответственно как таковой ее нет - 36,2, 36, 35,8. И когда у них температура поднимается до 37 или 36,9 - то врач говорит, что норма. Но для них, это не совсем так. Или может быть скачок температуры день-два, потом пять дней может быть спокойствие, а затем может быть присоединение бактериальной инфекции и второй скачок температуры. Тогда для нас это значительно опаснее", - уточнил медик.

При этом, по его словам, если есть осложнения коронавируса, то преимущественно температура всегда повышается. Хотя были случаи, когда осложнения коронавируса проходили без температуры. Но это в основном случается, когда у человека истощен организм.

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Напомним:

  • Врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные мифы о лечении коронавируса. По его словам, лекарства от коронавируса не существует, а многие препараты назначают для успокоения пациентов с COVID-19.
  • Всемирная организация здравоохранения рекомендует не использовать препарат Ремдесивир для пациентов с коронавирусом независимо от тяжести заболевания. Эксперты заявили, что в настоящее время "нет доказательств того, что препарат улучшает состояние пациентов".
  • 8 декабря в Великобритании стартовала программа массовой вакцинации от коронавируса. Таким образом Британия стала первой в мире страной, которая начала применять вакцину Pfizer/BioNTech.

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