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Названы сроки запуска в Евросоюзе паспортов вакцинации

4 мая 2021, 19:48
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Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск.

Евросоюз, флаг
Когда Евросоюз запустит паспорта вакцинации / Reuters

Европейский союз запустит паспорта вакцинации от COVID в середине июня. Италия уже ввела национальный "зеленый пропуск" со второй половины мая, заявил на пресс-конференции по итогам видеоконференции министров туризма стран G20 премьер-министр Италии Марио Драги, передает La Reppublica.

По его словам, мир давно уже хочет ездить в Италию, и Италия готова открыть свои границы.

"Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Тем временем итальянское правительство ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая", - заявил Драги.

По его словам, для возвращения туристов в Италию "необходимы ясные и простые правила".

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"Наши горы, наши пляжи, города и сельская местность вновь открываются, и этот процесс ускорится в ближайшие недели и месяцы… Бронируйте отдых в Италии, нам не терпится снова поприветствовать вас", - обратился Драги не только к министрам туризма G20 и иностранным туристам, но и к соотечественникам.

ЕС запускает COVID-паспорта для путешествий:

  • Ранее сообщалось, что Франция будет первой в Евросоюзе страной, которая введет приложение для путешествий в условиях пандемии COVID-19.
  • Программа TousAntiCovid будет включать информацию о вакцинации, а также ПЦР и антиген-тесты на коронавирус. Такую систему Европейская комиссия хочет распространить по всему блоку до середины июня.
  • Приложение TousAntiCovid для отслеживания контактов скачали около 15 миллионов человек. Его обновили для включения туда информации об отрицательных ПЦР-тестах на коронавирус и тестах на антиген.
  • Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов.
  • В рамках кампании по вакцинации против коронавируса ряд государств решили создать так называемые "паспорта вакцинации" – документы, в которых содержится информация о том, что человек сделал прививку против коронавирусной инфекции.
  • Лидеры стран ЕС уже договорились создать COVID-паспорта. Евросоюз планирует ввести такие документы уже к лету, чтобы успеть к началу туристического сезона.

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