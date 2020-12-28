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Не "британский": в Италии обнаружили новый штамм COVID-19

28 декабря 2020, 21:59
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В Италии обнаружили новую мутацию коронавируса.

Новый штамм COVID-19 обнаружили в Италии / Reuters

​В Италии медики обнаружили новый штамм коронавируса, который похож на британский. Специалисты утверждают, что новый штамм COVID-19 был обнаружен в городе Брешиа и курсирует уже несколько месяцев – с августа 2020 года.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо, передает издание La Repubblica​.

Врачи обнаружили этот штамм случайно, во время наблюдения за пациентом, который в апреле 2020 года переболел COVID-19. При это в августе месяце тест пациента снова показал положительный результат. Несколько следующих тестов снова дали положительный результат.

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Специалисты решили проверить тесты больного более тщательно в лаборатории. Выяснилось, что у пациента коронавирус, но другого штамма.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - добавил Карузо.

Новый штамм коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии.
  • Сейчас страны массово закрывают транспортное сообщение с Великобританией. В ВОЗ призвали страны мира, особенно в Европе, удвоить карантинные мероприятия.
  • Украинский врач Тарас Жиравецкий развенчал популярные фейки про мутацию коронавируса. По словам врача, новый штамм не опасен для детей. Никакой подтвержденной информации по этом поводу нет.

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