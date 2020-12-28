Не "британский": в Италии обнаружили новый штамм COVID-19

Новый штамм COVID-19 обнаружили в Италии / Reuters

​В Италии медики обнаружили новый штамм коронавируса, который похож на британский. Специалисты утверждают, что новый штамм COVID-19 был обнаружен в городе Брешиа и курсирует уже несколько месяцев – с августа 2020 года.

"С первых чисел августа в Италии распространяется вариация коронавируса, которая очень похожа на его печально известную "английскую" разновидность", - заявил глава Итальянской ассоциации вирусологов Арнальдо Карузо, передает издание La Repubblica​.

Врачи обнаружили этот штамм случайно, во время наблюдения за пациентом, который в апреле 2020 года переболел COVID-19. При это в августе месяце тест пациента снова показал положительный результат. Несколько следующих тестов снова дали положительный результат.

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Специалисты решили проверить тесты больного более тщательно в лаборатории. Выяснилось, что у пациента коронавирус, но другого штамма.

"К нашему удивлению, мы нашли новый вариант коронавируса, похожий на английский штамм, но не идентичный ему", - добавил Карузо.

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