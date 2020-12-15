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"Не давайте публичных советов": Комаровский разругал звезд с COVID-19

15 декабря 2020, 21:21
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Под прицел критики Евгения Комаровского попали знаменитости, которые заболели и выздоровели от COVID-19.

Комаровский
Евгений Комаровский / УНИАН

Рассказы (особенно те, которые изобилуют деталями) публичных людей о том, как они переболели коронавирусом COVID-19, ни в коем случае нельзя воспринимать как медицинские.

Об этом заявил известный педиатр и телеведущий Евгений Комаровский в очередном выпуске своего блога на YouTube. Врач раскритиковал довольно распространенную в последнее время модель, когда известные люди, которые переболели коронавирусом COVID-19, записывают на видео рекомендации по поводу того, как победить болезнь.

"Мы доходим до стандартной в наших краях ситуации, когда политики дискутируют с медиками о том, как все-таки правильно лечить", — заявил Комаровский.

По словам медика, статистика утверждает ‒ в случае, если COVID-19 заболеют около сотни семидесятилетних людей, то как минимум половина из них может выздороветь вообще без лекарств. Тем не менее после выздоровления они не начинают в массовом порядке давать рекомендации по лечению коронавируса.

"Не надо ваш личный опыт экстраполировать на все человечество. Если вы не профессиональные медики, если вы не знаете, что такое современная медицинская наука, что такое доказательная медицина, что такое эпидемиология 21 века - то, пожалуйста, не давайте публичных советов!", — подытожил Комаровский.

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Доктор Комаровский - о чем сообщалось раньше:

  • Комаровский развенчал популярный миф о детях и коронавирусе. По его словам, в 50% случаев родители даже не заметят, что ребенок болен коронавирусом.
  • Медик считает, что для большинства детей коронавирус реальной угрозы не представляет.
  • Кроме того, Комаровский подверг жесткой критике меры предосторожности в борьбе с китайским коронавирусом COVID-19 в школах и детских садах.
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