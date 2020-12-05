"Не гарантирует защиты": врач предупредил об опасности вакцины от COVID-19

Тарас Жиравецкий оценил появление вакцины от коронавируса / Reuters

Вакцинация от коронавируса снижается вероятность заражения COVID-19 и протекания болезни в тяжелой форме, заявил главный врач одной из диагностических центров Львов Тарас Жиравецкий.

Как подчеркнул он в интервью ТСН, прививка от коронавируса вакциной не гарантирует стопроцентной защиты от болезни.

Он предупредил, что первые результаты вакцинации можно будет видеть только спустя полгода после того, как начнется процесс прививок.

"Сам процесс вакцинации населения может продолжаться несколько месяцев, а выработка антител - 1,5-2 месяца от последних пациентов, поэтому мы будем оценивать это где-то через полгода. Возможно, они все-таки хотят не допустить третьей волны, или чтобы она не имела таких тяжелых случаев", - подчеркнул медик.

Он уточнил, что вакцину от Pfizer вводят в два этапа с промежутком в 28 дней. Иммунитет к коронавирусу должен сформироваться спустя 14 дней.

"То есть, если мы ввели вакцину, то завтра у вас антитела не выработаются, ведь, по логике, они должны появиться спустя 1,5 месяца после прививки. Если взять британцев, их достаточно много переболело и пока их вакцинируют, поэтому в этой ситуации тоже неизвестно, будет ли это окончанием второй волны, когда большое количество населения уже переболеет и пандемия пойдет на спад, или это все-таки будет следствием вакцинации. Здесь тоже однозначно оценить ситуацию будет трудно. Чтобы на 100% мы сказали, что именно вакцинация спасла эту страну", - отметил врач.

Читайте также"Всем не хватит": появился мрачный прогноз насчет вакцины от COVID-19Он также обратил внимание на то, что вакцина от коронавируса стимулирует выработку антител и иммунную реакцию организма, а также связывает патоген, поэтому не исключены побочные действия.

"Они должны быть описаны в инструкции, которая должна появиться в общем доступе. Мало того, они, чтобы набрать количество пациентов с побочными действиями, будут проводить и в дальнейшем исследования. Потому что эти исследования, которые провели, все равно не такие, это не сотня тысяч пациентов. Когда будет больше пациентов, будет больше замечаний о вероятности побочных действий", - добавил Жиравецкий.

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