Не ходил по больницам и сделал первый укол: что говорят врачи о смерти мужчины после инъекции Pfizer

У других людей, которые прививались из того же флакона, негативных реакций зафиксировано не было - Винницкая ОГА / УНИАН

Умерший после вакцинации от COVID-19 47-летний мужчина, согласно предварительной информации, ранее не обращался за помощью в медицинские учреждения. Прививка препаратом Pfizer была его первой инъекцией. Его организм не был обследован медицинскими работниками. У пяти других человек, которых привили из этого же флакона, негативной реакции на прививку не было. Об этом заявила директор департамента охраны здоровья и реабилитации Винницкой областной государственной администрации Ольга Задорожная.

"Как раз сейчас идет вскрытие, результаты которого, очевидно, будут известны к утру воскресенья (4 июля). Вакцинация этого мужчины состоялась в 13:42, стало плохо ему в 18:00. Что касается симптомов, то я бы не сказала, что это реакция на вакцинацию. Прививка была для этого мужчины первой", - рассказала Задорожная изданию Сегодня.

Согласно предварительным сведениям медицинских работников, умерший мужчина ранее не обращался за помощью в учреждения здравоохранения.

"Он был абсолютно необследованным", - сказала чиновник.Читайте такжеВ Японии нашли новый опасный побочный эффект от вакцины Pfizer

Кроме того, она добавила, что его работа не была связана с вредным производством, а у вакцинированных из того же флакона людей негативных реакций зафиксировано не было.

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"Флакон вакцины использовался на шестерых человек. У пяти человек, которые были привиты из этого же флакона, никакой реакции не было. Всего же на предприятии были вакцинированы 135 человек, никаких реакций больше ни у кого не было", - подчеркнула Ольга Задорожная.

Смерть после вакцинации Pfizer в Украине

В Винницкой области после прививки от COVID-19 препаратом Pfizer умер 47-летний мужчина. Спустя короткий промежуток времени после укола у пациента появились жалобы на плохое самочувствие. Была вызвана Скорая помощь для проведения экстренных реанимационных мероприятий, но спасти его жизнь не удалось.

Глава комиссии биобезопасности при СНБО Сергей Комиссаренко сказал, что по факту смерти мужчины после вакцинации от коронавируса будет проведено исследование. Он не исключил, что человек мог умереть не от вакцинации.