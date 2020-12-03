Не локдаун: в Кабмине сказали, как собрались усилить карантин в Украине

Локдуан или усиленный карантин: в Кабмине сказали, что ждет Украину / УНИАН

Локдаун в Украине вводить не намерены. Локдаун в январе 2021 не актуален, так как деловая активность в этот период и так резко падает.

Вместо него украинцев ждет усиленный карантин с 2 по 23 января, сообщили информированные источники в Кабмине и Офисе президента. Как пишет РБК-Украина, конкретные даты ужесточения карантина пока не определены. Но усиление карантинных мер – более чем реальный сценарий.

"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сообщил собеседник издания в Кабмине.

На Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею усилить ограничения уже после Нового года 2021.

Локдаун в Украине: последние новости