Не локдаун: в Кабмине сказали, как собрались усилить карантин в Украине

Новые карантинные правила могут заработать после Нового года 2021.
Локдаун в Украине вводить не намерены. Локдаун в январе 2021 не актуален, так как деловая активность в этот период и так резко падает.
Вместо него украинцев ждет усиленный карантин с 2 по 23 января, сообщили информированные источники в Кабмине и Офисе президента. Как пишет РБК-Украина, конкретные даты ужесточения карантина пока не определены. Но усиление карантинных мер – более чем реальный сценарий.
"Окончательного решения нет, это один из 3-4 рабочих вариантов", – сообщил собеседник издания в Кабмине.
На Банковой заявили, что президент Владимир Зеленский поддерживает идею усилить ограничения уже после Нового года 2021.
Локдаун в Украине: последние новости
- На территории страны до 31 декабря текущего года действует общенациональный карантин.
- 2 декабря правительство приняло решение о прекращении действия карантина выходного дня, который предусматривал запрет на работу заведений общепита и торгово-развлекательной сферы по субботам и воскресеньям.
- В связи с этим по всей территории Украины введены противоэпидемиологические правила оранжевой карантинной зоны. Ограничения будут действовать до тех пор, пока власти не примут решение о дальнейших планах по усилению профилактических мероприятий.
Автор: Диана Беловодская