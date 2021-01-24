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Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина получит еще одну вакцину

24 января 2021, 22:16

Глава Минздрава рассказал, как относится к идее использования российской вакцины от коронавируса.

Степанов рассказал о новой вакцине от коронавируса для Украины / МОЗ

Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.

"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что мы на этой неделе заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.

Также Степанов высказался о российской вакцине от коронавируса. По словам Степанова, у Украины есть достаточный выбор, чтобы не рассматривать российскую вакцину.

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"У нас есть другие вакцины, другие производители. У нас есть возможность не покупать российскую вакцину. Я сейчас даже убираю всю техническую часть с точки зрения регистрации, данных. Если они подали в Бразилии свою регистрационную форму и досье – и бразильская регистрационная служба категорически отвергла…" — сказал он.

Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:

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