Не только Pfizer и Sinovac: в феврале Украина получит еще одну вакцину

Глава Минздрава рассказал, как относится к идее использования российской вакцины от коронавируса.
Украина в феврале может получить еще одну вакцину от коронавируса. Вскоре должен быть подписан еще один контракт.
"Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что мы на этой неделе заключим договор и тогда сможем об этом рассказать", - рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала Украина 24.
Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз от Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer в рамках механизма COVAX.
Также Степанов высказался о российской вакцине от коронавируса. По словам Степанова, у Украины есть достаточный выбор, чтобы не рассматривать российскую вакцину.
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"У нас есть другие вакцины, другие производители. У нас есть возможность не покупать российскую вакцину. Я сейчас даже убираю всю техническую часть с точки зрения регистрации, данных. Если они подали в Бразилии свою регистрационную форму и досье – и бразильская регистрационная служба категорически отвергла…" — сказал он.
Вакцина от коронавируса - о чем ранее сообщал Главред:
- Глава Минздрава Максим Степанов 29 декабря сделал заявление, согласно которому Украина намерена в феврале 2021 года получить около 150-200 тысяч доз вакцин от COVID-19. Государство обеспечить прививками категории граждан, которые относятся к группам риска.
- В Министерстве здравоохранения сообщили о подписании договора с китайской компанией Sinovac Biotech о поставках вакцины от коронавируса. Киев должен получить 1,9 млн доз препарата. Примечательно, что вакцина из КНР пока не прошла третий этап клинических исследований.
- 6 января стало известно, что в Киеве началась подпольная вакцинация от коронавируса. В одной из частных клиник столицы якобы за 1-3$ тысячи можно привиться препаратом Pfizer/BioNTech.