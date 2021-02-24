Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19

Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19 / Фото Reuters

В Чехии бьют тревогу. Более 40% сделанных за сутки тестов на коронавирус оказываются положительными. Доля тяжело больных на максимумах с начала пандемии. Крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.

"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах", - заявил после заседания правительства премьер Андрей Бабиш, его цитирует РИА Новости.

По его словам, крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.

За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.

В то же время бывший президент Вацлав Клаус (79 лет), активно выступавший против противовирусных ограничений и вакцинации, заразился коронавирусом.

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