Не успевают сжигать тела: Чехия на пороге катастрофы из-за COVID-19

В Чехии более 40% сделанных за сутки тестов на коронавирус оказываются положительными.
В Чехии бьют тревогу. Более 40% сделанных за сутки тестов на коронавирус оказываются положительными. Доля тяжело больных на максимумах с начала пандемии. Крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.
"Такой ситуации, как сейчас, у нас еще не было, она чрезвычайно серьезная. Необходимо предотвратить тотальную катастрофу. Драматически растет число больных с коронавирусом, находящихся в реанимации и подключенных к аппаратам ИВЛ. Сегодня будем обсуждать ситуацию с медиками, с профсоюзами, с оппозицией. Вечером снова состоится заседание кабмина. Конечно, пока не идет и речи о возобновлении занятий в школах", - заявил после заседания правительства премьер Андрей Бабиш, его цитирует РИА Новости.
По его словам, крематорий в Карловых Варах не успевает сжигать тела погибших.
За последние сутки в Чехии зафиксировали 15 672 новых больных коронавирусом, это второй показатель после 6 января. Общее число больных в стране составляет 127 240 человек, из которых 6817 госпитализированы.
В то же время бывший президент Вацлав Клаус (79 лет), активно выступавший против противовирусных ограничений и вакцинации, заразился коронавирусом.
Коронавирус в мире - о чем сообщалось ранее:
- Пандемия коронавируса закончится в начале следующего, 2022 года, сказал руководитель Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
- Коронавирус Sarc-coV-2, который распространился по всем у миру и заразил более ста миллионов людей, мог возникнуть на два месяца раньше, чем это было официально подтверждено китайскими властями. К такому выводу пришли ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшие четыре недели в китайском Ухане.