УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус

26 ноября 2020, 10:28

Зимой выше шансы подцепить коронавирус, сообщил Павел Сильковский.

коронавирус
Врач уточнил, как передается коронавирус / Фото Reuters

Коронавирус 2020 не передается при обычном дыхании носом. Инфицироваться COVID-19 можно от человека, который громко разговаривает или кричит.

Об этом сообщил врач Ровенской областной больницы Павел Сильковский на своей странице в Facebook.

Медик предупредил, что больше шансов подцепить коронавирус зимой.

"Ожидание на улице перед банками, магазинами, учреждениями было оправдано весной и летом. Но оно реально вредит теперь. Я уже знаю немало случаев, когда люди заболели ковид после того, как промерзли на улице, стоя в очереди. В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому что передача вируса осуществляется во время разговоров, а не в тихом ожидании", - написал Сильковский.

По словам врача, длительное ожидание на остановках общественного транспорта в холодное время года — это "издевательство над людьми, а не защита от инфекции".

"И это приведет к росту случаев, а не решит проблему распространения. Да, это правило было оправдано в свое время. Но не сейчас. Маска, спущенная с носа — это не то же самое, что обнаженные гениталии, как часто рисуют на картинках. Ковид передается во время чихания и кашля, во время крика и громких разговоров, а не во время обычного дыхания через нос", - добавил медик.

Читайте такжеЗаражение COVID-19: врач рассказала, когда и какие анализы нужно сдавать

Коронавирус - новости:

коронавирус новости Украины коронавирус в Украине COVID-19 коронавирус новости коронавирус статистика
Сейчас вы просматриваете новость «Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Жесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действийЖесткий карантин в Украине и остановка транспорта: Кабмин получил план действий Жесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датамЖесткий локдаун и остановка транспорта: появился неожиданный прогноз по датам Тотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявлениеТотальный карантин на Новый год и Рождество: в Кабмине сделали заявление Ученые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирусУченые выяснили, что благодаря одной прививке легче проходит коронавирус Ученые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонииУченые объяснили, как распознать начало тяжелой ковидной пневмонии
Следующий материал

Последние новости

10:48
Осенние расходы – в Steam началась самая масштабная распродажа года
10:43
Звезда фильма Бриллиантовая рука объяснила, почему попала в больницу
10:42
Зеленский утрачивает последнюю связь с реальными проблемами Украины мнение
10:39
В моду на зиму 2020 вошли умопомрачительные спортивные костюмы - фото Фото Видео
10:28
Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус Видео
Реклама
10:28
Минск вызвал "на ковер" посла Украины и выдвинул громкие обвинения
10:23
Фокин объяснил отставку из ТКГ и сделал заявление о Минских соглашениях Видео
10:20
Конфликт с Китаем, нейтралитет с РФ и "холод" к Украине: чего ждать от нового госсекретаря США Блинкена
10:06
Почему Путин испугался привиться своей вакциной мнение
09:55
Сергей Лещенко устроил разборки в эфире телеканала: "наехал" на ведущую Видео
09:54
"Достали!": у Кравчука ОБСЕ назвали "инструментом Кремля" Видео
09:39
Стало известно, где и когда пройдет церемония прощания с Марадоной Видео
09:29
Почему могут отказать в кредите, и как это исправить новости компании
09:28
"Гром среди ясного неба": между Киевом и Будапештом вспыхнул новый дипскандал Видео
08:55
Последние минуты жизни: стали известны слова Марадоны перед смертью Видео
08:45
Киев снова вырвался вперед по числу новых больных COVID-19 Видео
08:31
Украина для США - это руки, которыми загребают жар мнение
08:28
Гороскоп на 26 ноября для всех: каверза завистника и выгода от лояльности Видео
08:19
Коронавирус в Украине поставил новый антирекорд по числу диагнозов за сутки Видео
08:04
Коронавирус после вакцинации: эпидемиолог раскрыл важные факты Видео
Реклама
07:59
Что есть при заражении коронавирусом - советы врача
07:32
Выборы в США: Трамп рассказал, что ему нужно, чтобы "забрать" победу у Байдена Видео
07:23
Олег Жданов: Если Украина заиграется, в Крыму будет развиваться два флага – украинский и турецкий
07:22
Звезда фильма Бриллиантовая рука срочно госпитализирована: назван диагноз
06:58
Вакцина против коронавируса: какие могут быть побочные эффекты Видео
06:54
Две проблемы, которые ждут Украину без транша МВФ мнение
06:34
Вскрытие показало, почему умер Диего Марадона Видео
06:31
Эксперт назвал главное действие, которое убивает батарею смартфона Видео
06:10
Иммунолог развенчал "кочевой" миф о коронавирусе Видео
05:59
Коронавирус в мире убил за сутки рекордное количество людей Видео
05:37
С Днем благодарения – открытки и христианские поздравления в прозе и стихах Фото
04:40
Крах переговоров и удар по Минским соглашениям: эксперт раскрыл план для Украины по Донбассу Видео
04:08
Православный календарь на декабрь 2020: День Николая, Екатерины и Андрея
03:29
Назван еще один ранний симптом коронавируса Видео
02:55
Красотка-надзиратель попалась на романе и сексе с заключенным
02:13
Гороскоп на 27 ноября для всех: удары рока и урожайные сделки Видео
01:53
Умер Диего Марадона: знаковые моменты биографии легенды футбола Видео
01:31
Ученые назвали важную особенность мутаций коронавируса Видео
01:04
Азербайджан резко отреагировал на резолюцию Сената Франции по Карабаху​ Видео
00:23
Появились новые подробности смерти Марадоны​ Видео
Реклама
25 ноября, среда
23:52
Что нельзя делать 26 ноября: приметы на Иоанна Златоуста
23:51
В Нафтогазе озвучили цену на газ в декабре
23:16
Синоптики рассказали, когда в Украину вернутся снегопады ​ Видео
23:14
Сын покойного Марадоны находится в реанимации из-за Covid-19 Видео
23:00
Ученые нашли новый способ борьбы с тяжелой формой COVID-19 Видео
22:35
Полный локдаун в Украине планируют ввести 20 декабря - СМИ​ Видео
22:23
"Диего вечен": футбольный мир прощается с Марадоной Видео
22:06
Андрей Садовой переизбран мэром Львова Видео
22:03
Могилевская изменилась до неузнаваемости: певица шокировала новыми фото
21:46
Боруссия уничтожила Шахтер в матче Лиги Чемпионов Фото
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять