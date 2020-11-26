Не в тихом ожидании: врач уточнил, как передается коронавирус

Зимой выше шансы подцепить коронавирус, сообщил Павел Сильковский.
Коронавирус 2020 не передается при обычном дыхании носом. Инфицироваться COVID-19 можно от человека, который громко разговаривает или кричит.
Об этом сообщил врач Ровенской областной больницы Павел Сильковский на своей странице в Facebook.
Медик предупредил, что больше шансов подцепить коронавирус зимой.
"Ожидание на улице перед банками, магазинами, учреждениями было оправдано весной и летом. Но оно реально вредит теперь. Я уже знаю немало случаев, когда люди заболели ковид после того, как промерзли на улице, стоя в очереди. В холодное время люди должны свободно заходить в помещение, но быть в масках и вести себя тихо. Потому что передача вируса осуществляется во время разговоров, а не в тихом ожидании", - написал Сильковский.
По словам врача, длительное ожидание на остановках общественного транспорта в холодное время года — это "издевательство над людьми, а не защита от инфекции".
"И это приведет к росту случаев, а не решит проблему распространения. Да, это правило было оправдано в свое время. Но не сейчас. Маска, спущенная с носа — это не то же самое, что обнаженные гениталии, как часто рисуют на картинках. Ковид передается во время чихания и кашля, во время крика и громких разговоров, а не во время обычного дыхания через нос", - добавил медик.
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