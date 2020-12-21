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"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19

21 декабря 2020, 10:41
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В дальнейшем также возможны новые мутации коронавируса, не исключил Михаил Фаворов.

Коронавирус, медик
Эксперт рассказал о мутации коронавируса / Reuters

Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил природу мутации коронавируса.

Как написал он в своем Facebook, мутируют вариабельные участки, а константные — не мутируют.

По его словам, несмотря на мутацию вируса, вакцина от COVID-19 будет действовать и на новый штамм коронавируса.

Эксперт также предупредил, что в дальнейшем также возможны новые мутации коронавируса.

"Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть", — утверждает доктор медицинских наук.

В то же время большой резонанс в СМИ, в связи с новым штаммом коронавируса, он связал с раздуваемой паникой.

"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!" — добавил Фаворов.

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Новый штамм коронавируса:

  • 19 декабря премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что в Лондоне и на юго-востоке Англии с воскресенья вводится новый, четвертый уровень ограничений в связи с появлением более быстро распространяющегося штамма коронавируса.
  • Новый штамм коронавируса известен как VUI-202012/01. По словам Бориса Джонсона, он может быть намного опаснее известного ученым варианта.
  • 14 декабря британские ученые выявили новый, мутировавший вариант коронавируса, с которым может быть связано быстрое распространение болезни в юго-восточной части Англии. По их данным, предварительный анализ показал, что этот вариант распространяется быстрее, чем известные до сих пор штаммы. Ученые утверждают, что новый тип коронавируса может быть на 70% более заразен, но пока они не нашли подтверждений тому, что он приводит к большей смертности.
  • Согласно последним данным британского правительства, за последнюю неделю количество выявляемых в стране случаев заражения выросло на 41% по сравнению с предыдущей неделей.
  • Накануне общее число умерших после заражения коронавирусом в Великобритании превысило 67 тыс., что является вторым крупнейшим показателем в Европе после Италии.
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