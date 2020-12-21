"Не ведитесь на разводку": эксперт поставил неожиданный "диагноз" новому штамму COVID-19

Эксперт рассказал о мутации коронавируса / Reuters

Эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов объяснил природу мутации коронавируса.

Как написал он в своем Facebook, мутируют вариабельные участки, а константные — не мутируют.

По его словам, несмотря на мутацию вируса, вакцина от COVID-19 будет действовать и на новый штамм коронавируса.

Эксперт также предупредил, что в дальнейшем также возможны новые мутации коронавируса.

"Вирус будет постоянно мутировать в вариабельных участках потому, что ему надо стать вирусом человека, а не мышей с панголинами. Он хочет быть обычным насморком, ему не хочется быть смертельно опасным. Соответственно, вирус хочет передаваться активнее, без летальности. Что и имеет место быть", — утверждает доктор медицинских наук.

В то же время большой резонанс в СМИ, в связи с новым штаммом коронавируса, он связал с раздуваемой паникой.

"Продолжается невротизация населения. Теперь, когда вспышка собралась на убыль во многих странах, начата раскрутка "новых" вирусов, "мутаций вируса", появление "британского вируса" и так далее. Ребята спокойно, не ведитесь на разводку!" — добавил Фаворов.

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Новый штамм коронавируса: