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"Не за горами": эпидемиолог рассказала о сроках впышки штамма "Дельта" в Украине

10 июля 2021, 15:58
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Приближению индийского штамма к Украине способствуют сами граждане страны.

Коронавирус
Коронавирус "Дельта" могут привезти туристы / Facebook

Любой штамм коронавируса из другой страны легко и быстро может попасть в Украину. А все потому, что большинство границ открыты и люди активно перемещаются по миру.

Вспышка индийского штамма "Дельта" в нашей стране может произойти уже в текущем месяце. Максимум Украина сможет продержаться без "Дельты" до конца летних отпусков, пока из за границы не вернулись отдыхающие.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала заслуженный врач-эпидемиолог Украины Людмила Мухарская.

"Поэтому вспышка "Дельта"-штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, он будет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми", - заявила Мухарская.

Напомним, ранее министр здравоохранения страны Виктор Ляшко заявил, что у властей есть новые решения, о которых украинцам сообщат в скором времени. Однако ситуации во многом зависит и от людей, которые должны консультироваться со своими семейными врачами и делать прививки от коронавируса теми вакцинами, которые есть в наличии.

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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро субботы, 10 июля, коронавирус в Украине за сутки выявили у 507 жителей страны. В том числе заболел 41 ребенок и 33 медработника.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 364 человека; летальных случаев - 20, выздоровели - 809 человек.

За последние сутки больше всего подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в г. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Дельта коронавирус новости Украины
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