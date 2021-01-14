Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января

В Украине вернут адаптивный карантин / УНИАН

Локдаун в Украине, который ввели с 8 по 24 января, не будут продлевать. По словам народного депутата от партии Слуга народа и главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, после окончания в Украине "зимнего" карантина, власти собираются вернуть адаптивный карантин.

Таким образом в разных областях снова будут действовать разные ограничения в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"Мы можем прогнозировать, что после 24 января страна вернется к адаптивному карантину, действовавшему с 13 ноября 2020 года", – сказал нардеп, пишет Сегодня.

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Он добавил, что окончательное решение будет приниматься правительством. Это будет основано на эпидемиологической ситуации в Украине.

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