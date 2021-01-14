Не жесткий карантин и локдаун: в Раде рассказали, что ждет Украину после 24 января

В Украине могут обратно ввести адаптивный карантин.
Локдаун в Украине, который ввели с 8 по 24 января, не будут продлевать. По словам народного депутата от партии Слуга народа и главы парламентского комитета по вопросам здравоохранения Михаила Радуцкого, после окончания в Украине "зимнего" карантина, власти собираются вернуть адаптивный карантин.
Таким образом в разных областях снова будут действовать разные ограничения в зависимости от ситуации с заболеваемостью COVID-19.
"Мы можем прогнозировать, что после 24 января страна вернется к адаптивному карантину, действовавшему с 13 ноября 2020 года", – сказал нардеп, пишет Сегодня.
Читайте такжеПовторный локдаун в Украине: в Минздраве назвали главные условия
Он добавил, что окончательное решение будет приниматься правительством. Это будет основано на эпидемиологической ситуации в Украине.
Карантин в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- На территории Украины с 8 по 24 января действует усиленный карантин. Решение о запуске противоэпидемиологических мер было принято Кабмином 9 декабря 2020 года в связи с планами по предотвращению начала второй волны COVID-19 в стране.
- Согласно правилам карантина, в Украине на этот период действует ряд запретов.
- 9 января министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине с 8 января введен не локдаун, а усиленные карантинные ограничения.