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Неделя стартовала с низкого числа новых больных COVID-19, но много госпитализаций

17 мая 2021, 08:19
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В больницы госпитализировали более тысячи человек. Побороли коронавирус за минувшие сутки почти 8 тысяч украинцев.

коронавирус
За минувшие 24 часа госпитализированы 1260 человек / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 17 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 136 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 47 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1260 человек; летальных случаев - 109, выздоровели 6 869 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 мая

За последние сутки в Киеве выявили 102 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек, выздоровели 164 пациента.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 201 992 человек, умерли - 4 950, вылечились - 132 396.

Коронавирус в Киеве - статистика 17 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

  • заболели - 2 156 000 человек;
  • выздоровели - 1 864 593 человека;
  • летальных исходов - 48 184;
  • проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

2 230 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине.

940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

  • г. Киев - 102 случая / 58 прививок;
  • Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
  • Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
  • Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
  • Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
  • Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
  • Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;
  • Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
  • Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
  • Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
  • Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
  • Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
  • Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
  • Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
  • Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
  • Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
  • Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
  • Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
  • Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;
  • Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
  • Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
  • Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
  • Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
  • Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус в Украине - последние новости:

  • Карантин в Украине могут отменить при условии вакцинации от коронавируса 70% взрослого населения. Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, на вакцинацию 100% взрослых украинцев надеяться не стоит.
  • Известный украинский врач-педиатр Евгений Комаровский рассказал, как на самом деле происходит передача COVID-19 и какими способами предотвратить заражение.
  • В Украине, несмотря на большой вклад медиков в борьбу с коронавирусом, некоторые врачи назначают пациентам с COVID-19 неправильное лечение, которое может значительно навредить организму, заявила медицинская эксперт ЮНИСЕФ, врач-инфекционист Екатерина Булавинова.
  • Ведущий эксперт Минздрава по борьбе с COVID-19 Сергей Дубров рассказал, как Украине справиться с коронавирусом, и как долго будет продолжаться ситуация с карантином.
  • Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19. Алла Мироненко рассказала, грозит ли Украине "черный грибок".

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