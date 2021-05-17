Неделя стартовала с низкого числа новых больных COVID-19, но много госпитализаций

За минувшие 24 часа госпитализированы 1260 человек / Reuters

По состоянию на утро понедельника, 17 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 136 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 47 медработников.

За минувшие 24 часа госпитализированы 1260 человек; летальных случаев - 109, выздоровели 6 869 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.

Коронавирус в Украине сегодня - статистика 17 мая / facebook.com/maksym.stepanov.official

Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 мая

За последние сутки в Киеве выявили 102 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек, выздоровели 164 пациента.

Всего в столице с начала эпидемии заболели 201 992 человек, умерли - 4 950, вылечились - 132 396.

Коронавирус в Киеве - статистика 17 мая / covid19.rnbo.gov.ua

Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии

заболели - 2 156 000 человек;

выздоровели - 1 864 593 человека;

летальных исходов - 48 184;

проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.

Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса

2 230 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине.

940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям

г. Киев - 102 случая / 58 прививок;

Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;

Волынская область - 102 случая / 182 прививки;

Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;

Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;

Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;

Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;

Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;

Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;

Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;

Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;

Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;

Львовская область - 104 случая / 37 прививок;

Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;

Одесская область - 134 случая / 130 прививок;

Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;

Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;

Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;

Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;

Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;

Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;

Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;

Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;

Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;

Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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