Неделя стартовала с низкого числа новых больных COVID-19, но много госпитализаций

В больницы госпитализировали более тысячи человек. Побороли коронавирус за минувшие сутки почти 8 тысяч украинцев.
По состоянию на утро понедельника, 17 мая, коронавирус в Украине за сутки выявили у 2 136 жителей страны. В том числе заболели 104 ребенка и 47 медработников.
За минувшие 24 часа госпитализированы 1260 человек; летальных случаев - 109, выздоровели 6 869 человек, сообщил в Facebook глава Минздрава Максим Степанов.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировали в Донецкой (190), Ровенской (182), Сумской (137), Днепропетровской (134) и Одесской (134) областях.
Коронавирус в Киеве - статистика по состоянию на утро 17 мая
За последние сутки в Киеве выявили 102 случая заражения коронавирусом, умерли 10 человек, выздоровели 164 пациента.
Всего в столице с начала эпидемии заболели 201 992 человек, умерли - 4 950, вылечились - 132 396.
Сколько больных коронавирусом в Украине за все время пандемии
- заболели - 2 156 000 человек;
- выздоровели - 1 864 593 человека;
- летальных исходов - 48 184;
- проведено ПЦР-тестов - 9 851 754.
Сколько украинцев вакцинировали от коронавируса
2 230 человек привиты против COVID-19 за сутки 16 мая 2021 в Украине.
940 160 человек привиты с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 940 158 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 18 394 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).
Сколько больных коронавирусом и вакцинированных в Украине за сутки по областям
- г. Киев - 102 случая / 58 прививок;
- Винницкая область - 37 случаев / 111 прививок;
- Волынская область - 102 случая / 182 прививки;
- Днепропетровская область - 134 случая / 15 прививок;
- Донецкая область - 190 случаев / 17 прививок;
- Житомирская область - 93 случая / 118 прививок;
- Закарпатская - 10 случаев / 41 прививки;
- Запорожская область - 98 случаев / 10 прививок;
- Ивано-Франковская область - 42 случая / 104 прививки;
- Киевская область - 97 случаев / 17 прививок;
- Кировоградская область - 4 случая / 0 прививок;
- Луганская область - 10 случаев / 90 прививок;
- Львовская область - 104 случая / 37 прививок;
- Николаевская область - 122 случая / 15 прививок;
- Одесская область - 134 случая / 130 прививок;
- Полтавская область - 62 случая / 42 прививки;
- Ровенская область - 182 случая / 78 прививок;
- Сумская область - 137 случаев / 190 прививок;
- Тернопольская область - 59 случаев / 110 прививок;
- Харьковская область - 89 случаев / 341 прививки;
- Херсонская область - 114 случаев / 106 прививок;
- Хмельницкая область - 12 случаев / 162 прививки;
- Черкасская область - 113 случаев / 56 прививок;
- Черновицкая область - 59 случаев / 116 прививок;
- Черниговская область - 30 случаев / 84 прививки.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус в Украине - последние новости:
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