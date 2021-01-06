Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал

Степанов предупредил об опасности из-за контрабандной вакцины / УНИАН

Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на скандал вокруг контрабандной вакцины от коронавируса, которая якобы появилась в Украине.

По его словам, уже несколько дней распространяется информация, что якобы за несколько тысяч евро в одном из медучреждений столицы "ВИПы" и чиновники могут получить прививку зарубежными вакцинами от COVID-19.

"Премьер-министр дал поручение Министерству здравоохранения выяснить, так ли это, и такая проверка медучреждений произойдет. Сейчас официально вакцины ни одного мирового производителя границу Украины не пересекали. Если что и могло попасть в обход государства — получать такую прививку опасно, ведь препараты должны доставлять при строгом температурном режиме", - говорит глава Минздрава, передает ТСН.

При этом Степанов уточнил, что Минздрав не давал никаких разрешений на ввоз вакцины против коронавируса.

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"Если попала (вакцина - Главред.) — если, представим себе, что это правда, — это завезено контрабандой. Если есть в СМИ (информация — Главред.), то надо осуществить такую проверку и успокоить людей, дать ответы, и это абсолютно нормальная практика, в пределах компетенции мы обязательно это сделаем, тем более, что у нас есть все правовые основания и соответствующее поручение премьер-министра", — заявил Степанов.

Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред: