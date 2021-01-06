Нелегальная вакцина от коронавируса в Украине: в Минздраве отреагировали на скандал

Минздрав проверит киевскую больницу на проведение подпольной вакцинации от COVID-19.
Глава Минздрава Максим Степанов отреагировал на скандал вокруг контрабандной вакцины от коронавируса, которая якобы появилась в Украине.
По его словам, уже несколько дней распространяется информация, что якобы за несколько тысяч евро в одном из медучреждений столицы "ВИПы" и чиновники могут получить прививку зарубежными вакцинами от COVID-19.
"Премьер-министр дал поручение Министерству здравоохранения выяснить, так ли это, и такая проверка медучреждений произойдет. Сейчас официально вакцины ни одного мирового производителя границу Украины не пересекали. Если что и могло попасть в обход государства — получать такую прививку опасно, ведь препараты должны доставлять при строгом температурном режиме", - говорит глава Минздрава, передает ТСН.
При этом Степанов уточнил, что Минздрав не давал никаких разрешений на ввоз вакцины против коронавируса.
Читайте такжеКонтрабандная вакцина от коронавируса в Украине: в СБУ сделали заявление
"Если попала (вакцина - Главред.) — если, представим себе, что это правда, — это завезено контрабандой. Если есть в СМИ (информация — Главред.), то надо осуществить такую проверку и успокоить людей, дать ответы, и это абсолютно нормальная практика, в пределах компетенции мы обязательно это сделаем, тем более, что у нас есть все правовые основания и соответствующее поручение премьер-министра", — заявил Степанов.
Скандал с нелегальной вакциной от коронавируса в Украине - о чем ранее сообщал Главред:
- В Украине разгорелся скандал после информации о том, что топ-чиновники, политики и бизнесмены нелегально уже прививаются вакциной от коронавируса.
- Прививки начали делать неделю назад препаратом BioNTech и Pfizer, который неофициально завозят в Украину.
- По информации СМИ, стоимость нелегальной прививки от коронавируса составляет от 1 до 3 тысяч евро, в то время как производитель заявлял о цене своей вакцины в 19,5 долларов за дозу в США и 15,5 евро в ЕС.
- Президент Владимир Зеленский отреагировал на информацию о нелегально ввезенной вакцине в Украину, и призвал проверить информацию и наказать всех причастных.