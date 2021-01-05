"Нет смысла вводить локдаун": эксперт раскритиковал новый карантин в Украине

Эксперт рассказал, почему нет смысла вводить локдаун в Украине / УНИАН

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко заявил, что введение локдауна в Украине с 8 по 24 января является непродуманным шагом правительства.

"Сейчас в бизнес-сообществе много разных мнений по поводу того, насколько нужно было вводить такие ограничения именно с 8 января. Последние цифры, которые свидетельствуют о количестве больных, показывают, что у нас нет оживления заболевания. Против максимального пикового периода у нас в четыре раза меньше... Можно было бы немного ограничить и не вводить с 8 января что-то непонятное", - заявил Козаченко.

Козаченко также отмечает, что в данный период во всей Украине идут новогодние гуляния и огромное количество людей можно увидеть возле елок.

"Работают все заведения массового скопления людей, кинотеатры, заведения питания. Даже возле Офиса президента, когда вы придете, то увидите, что там сделали каток, очень большое количество людей", - отметил эксперт, передает телеканал Украина 24.

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По его словам, "если нет сейчас увеличения количества больных, увеличения напряжения в отдельных регионах, - нет смысла делать такие не до конца продуманные меры".

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