УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

"Нет смысла вводить локдаун": эксперт раскритиковал новый карантин в Украине

5 января 2021, 17:34
Прослушать новость
Остановить

Эксперт считает, что нет смысла делать такие не до конца продуманные меры из-за коронавируса.

Эксперт рассказал, почему нет смысла вводить локдаун в Украине / УНИАН

Глава Совета предпринимателей при Кабмине Леонид Козаченко заявил, что введение локдауна в Украине с 8 по 24 января является непродуманным шагом правительства.

"Сейчас в бизнес-сообществе много разных мнений по поводу того, насколько нужно было вводить такие ограничения именно с 8 января. Последние цифры, которые свидетельствуют о количестве больных, показывают, что у нас нет оживления заболевания. Против максимального пикового периода у нас в четыре раза меньше... Можно было бы немного ограничить и не вводить с 8 января что-то непонятное", - заявил Козаченко.

Козаченко также отмечает, что в данный период во всей Украине идут новогодние гуляния и огромное количество людей можно увидеть возле елок.

"Работают все заведения массового скопления людей, кинотеатры, заведения питания. Даже возле Офиса президента, когда вы придете, то увидите, что там сделали каток, очень большое количество людей", - отметил эксперт, передает телеканал Украина 24.

Читайте такжеВ Минздраве объяснили, почему локдаун в Украине будет 16 дней

По его словам, "если нет сейчас увеличения количества больных, увеличения напряжения в отдельных регионах, - нет смысла делать такие не до конца продуманные меры".

Локдаун в Украине - о чем ранее сообщал Главред:

  • Кабмин принял решение о введении жесткого карантина в Украине на период с 8 по 25 января. Причиной такого решения власти назвали намерение не допустить второй волны эпидемии COVID-19 на территории страны.
  • Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что отмены усиленного карантина в январе не будет.
  • Общенациональный карантин, согласно которому украинцы будут жить по правилам оранжевой эпидемиологической зоны, продлен до 1 марта 2021 года.

коронавирус в Украине карантин в Украине коронавирус новости карантин новости локдаун
Сейчас вы просматриваете новость «"Нет смысла вводить локдаун": эксперт раскритиковал новый карантин в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Локдаун в Украине перенесут – СМИ узнали срокиЛокдаун в Украине перенесут – СМИ узнали сроки Американцы назвали источник происхождения коронавирусаАмериканцы назвали источник происхождения коронавируса "Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19"Там не лечат, а убивают": оперная певица и волонтер умерла от COVID-19 Инфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлитьИнфекционист объяснил, почему январский карантин в Украине могут продлить Эпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявитьЭпидемиолог допустил, что локдаун в Украине могут вообще не объявить
Следующий материал

Последние новости

17:59
Netflix побил рекорд за новогодние праздники - появился новый суперпопулярный сериал
17:55
Вкуснейшая кутья из риса и сочная свиная рулька: быстрое меню на Рождество 2021 Видео
17:34
"Нет смысла вводить локдаун": эксперт раскритиковал новый карантин в Украине Видео
17:32
Ученые поведали, когда начинает действовать вакцина от коронавируса Видео
17:25
Украинский певец подтвердил роман с солисткой ВИА Гры
Реклама
17:25
Гороскоп на 6 января для всех: мощная поддержка, интимный успех и запрет на кофе Видео
17:15
Чехия запустила продолжение Северного потока-2 Видео
17:02
Врачи рассказали, сколько нужно ходить, чтобы избавиться от живота
16:58
Будет аномальная погода: синоптик дал неожиданный прогноз на лето в Украине Видео
16:56
Обновлён рейтинг самых мощных и выгодных смартфонов на Android
16:28
Стало известно, покинула ли Супрун Украину на самом деле
16:24
В Укрзализныце пояснили курсирование поездов во время локдауна Видео
16:06
В Дании для детей сняли мультик про мужчину с самым длинным в мире пенисом Видео
16:00
Разработчик серий Mass Effect и Dragon Age поделился концептами отменённой игры Revolver Фото
15:57
Телеведущая во время карантинных ограничений попала в известный музей
15:55
Магнитная буря сегодня будет трепать сосуды до Рождества Видео
15:37
"Месть Путина Украине": Песков пожаловался, что Киев ушел за "красные линии" Москвы Видео
15:02
Что можно, а что нельзя делать на Рождество и после него: приметы и традиции Видео
15:00
Microsoft планирует радикальное изменение Windows: что нового появится в культовой ОС
14:56
Зак Снайдер прокомментировал продолжение Лиги Справедливости
Реклама
14:50
"Обман на огромную сумму": астролог сказал, кому нельзя вкладывать деньги Видео
14:18
У Авакова отреагировали на прослушку КГБ Беларуси по убийству Шеремета Видео
14:17
Западу выгодно, чтоб Украина легла под Россию – Касьянов Видео
14:11
"Богиня": Надя Дорофеева похвасталась аппетитными ягодицами
14:02
У Путина высказались о "войне" башен Кремля и рассказали о жестких спорах Видео
14:00
Valve подвела итоги премии The Steam Awards 2020 – и в нескольких номинациях даже выиграла
13:33
Дуа Липа в одном лифчике и без удивила сменой образа в новой фотосессии
13:15
PlayStation 4, похоже, всё – Sony сворачивает производство консолей
13:05
Локдауну в Украине светит перекройка: СМИ узнали о планах Офиса президента Видео
13:03
Снежное Рождество: синоптик дала сказочный прогноз на эту неделю Видео
12:38
Звезда Ла-ла-лэнда беременна первенцем
12:27
Грибок ногтей: причины, профилактика и лечение Видео
12:20
"Если я кому-то не нравлюсь, то выборы решат вопрос": Лукашенко удивил заявлением Видео
12:20
В Минздраве объяснили, почему локдаун в Украине будет 16 дней Видео
11:59
Гороскоп на 5 января для всех: любовь, нежность и "ударная" новость Видео
11:47
Медик описал самые распространенные осложнения COVID-19: как нужно беречь себя Видео
11:46
Врачи назвали симптом аутизма, связанный с эмпатией Видео
11:45
Степанова обвинили в нечестных закупках вакцины от COVID-19 Видео
11:39
За кого проголосовали бы украинцы в начале 2021 года: опубликован свежий президентский рейтинг Видео
11:17
Минздрав опроверг "страшилку" насчет локдауна
Реклама
10:59
Люди с какой группой крови имеют самый крепкий иммунитет - ответ ученых
10:52
Диетолог назвала лучшие витамины против старения Видео
10:37
"Падение на дно": назван знак Зодиака, которому нельзя поднимать зарплатную тему Видео
10:27
Победительница Танців з зірками набрала вес после финала
10:17
Почему без кредитов МВФ Украине будет только лучше мнение
10:11
В партии Зеленского объяснили, почему локдаун можно отменять Видео
10:05
"Хулиганка": жена Петросяна смело оголила ножки на новом фото
09:52
В Украине обновился список стран "красной" и "зеленой" зон: опубликован полный перечень Видео
09:51
В Украине новое штормовое предупреждение: кому стоит опасаться Видео
09:33
Добкин намекнул на сговор вокруг выборов мэра Харькова Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять