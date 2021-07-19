"Невакцинированные от COVID-19 по прибытию в Украину из-за границы уйдут на самоизоляцию" - Минздрав

Прибывшие в Украину уйдут на самоизоляцию / Фото pixabay.com

В Минздраве заговорили об усилении контроля при пересечении государственной границы в связи с ростом случаев заболеваемости COVID-19. В частности, речь идет о штамме "Дельта".

Как сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, всех невакцинированных людей, по приезду в Украину, будут отправлять на самоизоляцию.

"Все вакцинированные лица, которые будут приезжать в Украину, должны будут пройти 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест", - заявил Ляшко.

Вместе с этим, несовершеннолетние украинцы и те, кто выехал из страны до вступления постановления в силу, от самоизоляции будут освобождены.

Кроме этого, премер-министр Украины Денис Шмыгаль настаивает на необходимости создания пунктов вакцинации на пограничных пунктах пропуска.

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"Нужно развернуть пункты вакцинации в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих", - сказал глава правительства.

Напомним, эксперт Министерства здравоохранения Украины по эпидемиологии Наталья Виноград рассказала, что наибольшим риском для Украины, кроме штамма "Дельта", является попадание новых штаммов вируса, которые могут придти в страну из России, Турции, Египта и Европы. То есть, из тех стран, куда летают украинцы и которые одновременно посещает множество россиян.

Эксперт отметила, что при встрече людей из разных регионов штаммы перемешиваются.