Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19

Коронавирус имеет неврологические последствия / Фото Reuters

После того как человек переболел коронавирусной инфекцией, могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой. При этом неврологические осложнения при коронавирусе еще мало изучены. Они могут появиться в острый период инфицирования, а могут проявиться позже - через какое-то время после исцеления от инфекции.

Об этом рассказала невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова, передает Российская газета.

К неврологическим последствиям коронавируса относятся ухудшение сна, поражения мышц.

"Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше - примерно на шесть процентов. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания. Поэтому больным при остром инсульте обязательно должна выполняться спиральная компьютерная томография", - рассказала невролог.

Фомина-Чертоусова также сообщила, что при энцелофапатии (хронической сосудистой недостаточности головного мозга) и коронавирусной инфекции у человека возможно быстрое развитие деменции. При этом без наличия вируса в организме деменция развивается медленно.

"Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19", - добавила медик.

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