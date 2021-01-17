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Невролог назвала малоизученные осложнения после COVID-19

17 января 2021, 10:08
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Последствия коронавируса могут проявиться как сразу, так и через некоторое время после исцеления.

коронавирус
Коронавирус имеет неврологические последствия / Фото Reuters

После того как человек переболел коронавирусной инфекцией, могут возникнуть проблемы с центральной нервной системой. При этом неврологические осложнения при коронавирусе еще мало изучены. Они могут появиться в острый период инфицирования, а могут проявиться позже - через какое-то время после исцеления от инфекции.

Об этом рассказала невролог высшей категории, кандидат медицинских наук Неонила Фомина-Чертоусова, передает Российская газета.

К неврологическим последствиям коронавируса относятся ухудшение сна, поражения мышц.

"Даже такое понятие появилось: ковидассоциируемые инсульты. Так как при инфицировании коронавирусом шанс получить инсульт больше - примерно на шесть процентов. Причем, он может случиться или через одну-три недели после заражения ковидом, или стать первым симптомом инфекционного заболевания. Поэтому больным при остром инсульте обязательно должна выполняться спиральная компьютерная томография", - рассказала невролог.

Фомина-Чертоусова также сообщила, что при энцелофапатии (хронической сосудистой недостаточности головного мозга) и коронавирусной инфекции у человека возможно быстрое развитие деменции. При этом без наличия вируса в организме деменция развивается медленно.

"Постковидные хронические сосудистые нарушения могут также сопровождаться возбуждением, судорогами с утратой сознания, или, наоборот, сонливостью и апатией. Причина в том, что мозг в этом случае не получает в нужном объеме кислород из-за легочной недостаточности. Также описаны воспалительные заболевания спинного мозга из-за COVID-19", - добавила медик.

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Последствия коронавируса - о чем ранее писал Главред:

  • Генсекретарь итальянской Федерации врачей общей практики Сильвестро Скотти сообщил, что есть серьезное последствие коронавируса COVID-19 для молодых людей. После вируса для молодежи главной угрозой являются психологические проблемы.
  • Российский врач, завотделом сомнологии в Национальном медицинском исследовательском центре оториноларингологии Александр Мельников сообщил, что коронавирус COVID-19 может спровоцировать поражение нервной системы и возможен паралич.
  • Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал об опасных последствиях коронавирусной инфекции для организма. В частности, специалист указал на симптомы повреждения центральной и периферической нервной системы у перенесших COVID-19.

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