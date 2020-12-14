"Невымышленный идиотизм": в Слуге народа отреагировали на заявление про вымышленный COVID-19

Коллеги Камельчука раскритиковали заявление про то, что коронавируса на самом деле нет.
После того, как народный депутат из фракции Слуга народа Юрий Камельчук заявил, что коронавирусная болезнь является "выдумкой" – на него ополчились его же коллеги.
Свою критику по поводу высказывания Камельчука уже опубликовали в Facebook представители провластной фракции Дмитрий Гурин и Виталий Безгин.
"Народный депутат Юрий Камельчук отметил, что COVID-19 вымышленная болезнь. Не стоит относиться к этому всерьез, потому что Юрий – вымышленный депутат, его на самом деле не существует", – пишет Гурин.
А Безгин был даже более резок в своих оценках.
"О "вымышленном COVID-19". К сожалению, не только ковид, но и идиотизм не являются вымышленными вещами. Всем 36.6! Берегите себя", – написал Безгин.
В комментариях люди отмечают, что им стыдно за таких депутатов, как Камельчук.
Коронавирус в Украине: последние новости
- Коронавирус в Украине за минувшие сутки диагностировали у 6 451 человека. По состоянию на 14 декабря, общее число инфицированных COVID-19 в стране составило 900 666 человек.
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