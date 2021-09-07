Никто тотальный локдаун в Украине сейчас вводить не собирается - Комаровский

Доктор Комаровский не видит предпосылок к введению тотального локдауна / скриншот

Известный врач-педиатр Евгений Комаровский оценил возможность ужесточения карантина в Украине. По его словам, введение тотального локдауна пока планируется.

"Никто тотальный локдаун (в Украине - ред.), насколько я понимаю, сейчас вводить не собирается", — отметил Комаровский в эфире телеканала "Украина 24".

Врач также удивлен, что пока нет конкретной информации об ужесточении карантинных мер в Украине, хоть это уже активно обсуждают в Сети.

"Сегодня говорят, что с 15 сентября будут ограничения, но куча народу арендует отели, снимает здания, планирует проведение форумов в октябре. Они что, не в курсе, может, надо громче об этом говорить, чтобы люди зря деньги не тратили, форс-мажоров потом не было? Вот это для меня непонятно", — недоумевает Комаровский.

Локдаун в Украине: быть или не быть

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в подавляющем числе областей ухудшается ситуация с заболеваемостью коронавирусом. В ближайшее время Украина выйдет из "зеленой" зоны карантина и перейдет в "желтую". "Красные зоны" карантина появятся в Украине не раньше ноября.

Читайте такжеТурция ужесточает карантин: что нужно знать украинскому туристуГлава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий на согласительном совете 7 сентября отметил, что сейчас самая опасная ситуация с распространением коронавируса в трех областях . В частности, это Черновицкая, Львовская и Винницкая области - эти регионы в ближайшее время могут перейти в "оранжевую" или "красного" карантинную зону.