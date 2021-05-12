Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине

Норвегия отказалась от AstraZeneca / Reuters

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объявила, что страна официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов, сообщает The Local.

Правительство также поддержало приостановку использования вакцины Johnson & Johnson, но предложит ее тем, кто хочет добровольно привиться именно этим препаратом.

"Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.

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