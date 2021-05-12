Норвегия отказалась от вакцины, которую используют в Украине

Страна официально исключила препарат из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов.
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг объявила, что страна официально исключила препарат AstraZeneca из программы вакцинации из-за редких, но серьезных побочных эффектов, сообщает The Local.
Правительство также поддержало приостановку использования вакцины Johnson & Johnson, но предложит ее тем, кто хочет добровольно привиться именно этим препаратом.
"Правительство рассмотрело вопрос о том, могут ли люди принимать вакцины добровольно. Правительство пришло к выводу, что добровольно будет предлагаться только вакцина Johnson & Johnson", - сказала Солберг.
Вакцина от коронавируса AstraZeneca - о чем ранее сообщал Главред:
- Ранее агентство Европейского союза по лекарственным средствам опровергло повышенный риск появления тромбоза после применения вакцины от коронавируса разработки Oxford/AstraZeneca.
- Британско-шведская компания AstraZeneca и Оксфордский университет обнародовали новые данные об эффективности вакцины.
- 7 апреля в Европейском агентстве лекарственных средств признали существование связи между вакциной AstraZeneca и случаями тромбоза у пациентов, поставивших эту прививку.
Автор: Екатерина Трохимчук