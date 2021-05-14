Новая атака коронавируса: кому в Украине грозит ужесточение карантина

В единственном регионе Украины превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.
В Украине в "оранжевую" зону карантинных ограничений вернули Николаевскую область после того, как она недавно покинула ее.
На Николаевщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, говорится в Индикаторах определения уровней эпидемической опасности, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.
Отметим, что по данным Минздрава в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%.
При этом Николаевская область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.
В то же время остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина.
Обратим внимание, что в Украине уже девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога:
- город Киев;
- Волынская область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Полтавская область;
- Хмельницкая область;
- Черниговская область.
Как известно, накануне Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.
Добавим, что после "оранжевой" регионы могут попасть в "красную" зону, которая предусматривает существенные карантинные ограничения.
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Коронавирус в Украине:
- За прошедшие сутки в Украине выявили 7 тысяч 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.
- В медицинские учреждения за прошедшие сутки госпитализировали 2195 человек, выписаны из больниц 3675 человек.
- Также зафиксировано 287 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни.
- За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.
Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах
Зеленая зона – ограничения:
- Масочный режим;
- Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
- Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.
Желтая карантинная зона – ограничения:
- Все ограничения зеленой зоны;
- Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
- В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
- Запрещена работа хостелов;
- Не проводится плановая госпитализация;
- Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
Оранжевая зона карантина – ограничения:
- Запрещена работа турбаз и хостелов;
- В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
- Прекращена плановая госпитализация;
- Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
- В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
- Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.
Красная зона карантина – ограничения:
- Не работает общественный транспорт;
- Не работают учебные заведения;
- Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
- Не работают заведения культуры;
- Не работают непродовольственные магазины и рынки.