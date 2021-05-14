Новая атака коронавируса: кому в Украине грозит ужесточение карантина

В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом / УНИАН

В Украине в "оранжевую" зону карантинных ограничений вернули Николаевскую область после того, как она недавно покинула ее.

На Николаевщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, говорится в Индикаторах определения уровней эпидемической опасности, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что по данным Минздрава в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%.

При этом Николаевская область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

/ moz.gov.ua

Обратим внимание, что в Украине уже девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога:

город Киев;

Волынская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Полтавская область;

Хмельницкая область;

Черниговская область.

Как известно, накануне Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.

Добавим, что после "оранжевой" регионы могут попасть в "красную" зону, которая предусматривает существенные карантинные ограничения.

Читайте такжеКогда в Украине полностью отменят карантин: в Кабмине дали ответ

Коронавирус в Украине:

За прошедшие сутки в Украине выявили 7 тысяч 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.

В медицинские учреждения за прошедшие сутки госпитализировали 2195 человек, выписаны из больниц 3675 человек.

Также зафиксировано 287 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.