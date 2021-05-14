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Новая атака коронавируса: кому в Украине грозит ужесточение карантина

14 мая 2021, 10:28
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В единственном регионе Украины превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19.

Коронавирус разгулялся на Николаевщине
В Украине снова ухудшилась ситуация с коронавирусом / УНИАН

В Украине в "оранжевую" зону карантинных ограничений вернули Николаевскую область после того, как она недавно покинула ее.

На Николаевщине превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, говорится в Индикаторах определения уровней эпидемической опасности, опубликованных на сайте Министерства здравоохранения.

Отметим, что по данным Минздрава в Николаевской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,6% при норме не больше 20%.

При этом Николаевская область является единственным регионом в "оранжевой" зоне карантина и единственным регионом, где превышены показатели по COVID-19.

В то же время остальные области Украины находятся в "желтой" зоне карантина.

/ moz.gov.ua

Обратим внимание, что в Украине уже девять регионов уже соответствуют "зеленой" зоне по проценту от эпидемического порога:

  • город Киев;
  • Волынская область;
  • Закарпатская область;
  • Киевская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Полтавская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черниговская область.

Как известно, накануне Николаевскую и Черкасскую области перевели в "желтую" зону карантина. Они оставались последними регионами в "оранжевой" зоне.

Добавим, что после "оранжевой" регионы могут попасть в "красную" зону, которая предусматривает существенные карантинные ограничения.

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Коронавирус в Украине:

  • За прошедшие сутки в Украине выявили 7 тысяч 562 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 336 детей и 216 медработников.
  • В медицинские учреждения за прошедшие сутки госпитализировали 2195 человек, выписаны из больниц 3675 человек.
  • Также зафиксировано 287 летальных случаев от осложнений коронавирусной болезни.
  • За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в г. Киев (681), Харьковской (665), Днепропетровской (487), Черкасской (449) и Донецкой (445) областях.

Зоны карантина в Украине: что запрещено в разных зонах

Зеленая зона – ограничения:

  • Масочный режим;
  • Залы кинотеатров, театров и трибуны стадионов могут быть заполнены на 50%;
  • Перевозить в транспорте можно только тех пассажиров, которым есть куда сесть.

Желтая карантинная зона – ограничения:

  • Все ограничения зеленой зоны;
  • Рестораны, кафе, бары и столовые могут работать до полуночи;
  • В спортзалах, фитнес-центрах и бассейнах количество посетителей должно рассчитываться по формуле 1 человек на 10 квадратных метров;
  • Запрещена работа хостелов;
  • Не проводится плановая госпитализация;
  • Нельзя просто так ходить в учреждения социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.

Оранжевая зона карантина – ограничения:

  • Запрещена работа турбаз и хостелов;
  • В ночное время запрещена работа развлекательных заведений;
  • Прекращена плановая госпитализация;
  • Не работают спортзалы, фитнес-центры и учреждения культуры;
  • В детские лагеря не привозят детей на новые смены;
  • Количество людей на массовых мероприятиях рассчитывалось по формуле 1 человек на 20 квадратных метров, и в них не могли принимать участие более 100 человек.

Красная зона карантина – ограничения:

  • Не работает общественный транспорт;
  • Не работают учебные заведения;
  • Запрещена работа кафе, ресторанов и торгово-развлекательных центров;
  • Не работают заведения культуры;
  • Не работают непродовольственные магазины и рынки.
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